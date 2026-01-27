Plantação de maconha é encontrada e dono diz que era para consumo próprio
A PM encontrou sete pés de maconha de grande porte, além de mudas da droga em diferentes estágios de crescimento.
Uma plantação de maconha foi apreendida pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (26/1), em Patos de Minas, Alto Paranaíba. Segundo o suspeito, de 50 anos, toda a droga seria para consumo pessoal.
O flagrante aconteceu no bairro Sebastião Amorim e o homem foi preso por tráfico de drogas. Pelo menos sete pés de maconha foram apreendidos depois de denúncias de venda ilegal na região.
A ação da polícia militar teve início com a observação de uma mulher arremessando objetos para o quintal da casa suspeita e para um lote vizinho. Durante buscas no terreno vizinho foram encontrados os pés de maconha de grande porte, além de mudas da droga em diferentes estágios de crescimento. O homem assumiu ser o responsável pelo cultivo e afirmou que a plantação era para consumo próprio.
Apesar da alegação, os policiais consideraram a quantidade e as características do plantio incompatíveis com consumo pessoal.
O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os pés de maconha.