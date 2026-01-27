Assine
Plantação de maconha é encontrada e dono diz que era para consumo próprio

A PM encontrou sete pés de maconha de grande porte, além de mudas da droga em diferentes estágios de crescimento.

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
27/01/2026 17:52

crédito: Divulgação/PMMG

Uma plantação de maconha foi apreendida pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (26/1), em Patos de Minas, Alto Paranaíba. Segundo o suspeito, de 50 anos, toda a droga seria para consumo pessoal.

O flagrante aconteceu no bairro Sebastião Amorim e o homem foi preso por tráfico de drogas. Pelo menos sete pés de maconha foram apreendidos depois de denúncias de venda ilegal na região.

A ação da polícia militar teve início com a observação de uma mulher arremessando objetos para o quintal da casa suspeita e para um lote vizinho. Durante buscas no terreno vizinho foram encontrados os pés de maconha de grande porte, além de mudas da droga em diferentes estágios de crescimento. O homem assumiu ser o responsável pelo cultivo e afirmou que a plantação era para consumo próprio.

Apesar da alegação, os policiais consideraram a quantidade e as características do plantio incompatíveis com consumo pessoal.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os pés de maconha.

