Volume de chuva em regiões de BH ultrapassa total esperado para o mês

As regiões Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte ultrapassaram, em oito dias, o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro, de acordo com a Defesa Civil municipal. Até as 18h20 deste domingo (8/2), a Regional Centro-Sul registrou 188mm de precipitação e a Leste, 183,2mm. Para fevereiro, a média esperada é de 177,7mm, segundo o órgão municipal.

Ainda segundo a Defesa Civil de BH, outras duas regionais já atingiram ou ultrapassaram 90% do esperado para o mês todo. No Barreiro, choveu 165,6mm, o que corresponde a 93,1% da média esperada. Na Região Noroeste, o volume de chuva é de 161,4mm até o momento, o que equivale a 90,8% do total.

Veja acumulado de chuva por região de BH

Barreiro: 165,6 (93,1%)

Centro-Sul: 188 (105,8%)

Hipercentro: 83,8 (47,2%)

Leste: 183,2 (103,1%)

Nordeste: 109,8 (61,8%)

Noroeste: 161,4 (90,8%)

Norte: 109,6 (61,7%)

Oeste: 141,2 (79,5%)

Pampulha: 113 (63,6%)

Venda Nova: 144 (81%)

Média climatológica de fevereiro, segundo a Defesa Civil de BH: 177,7mm.

Alertas em BH

BH está em alerta para chuva até esta segunda-feira (9/2), de acordo com a Defesa Civil municipal. A previsão indica que a capital mineira pode registrar pancadas de chuva com volume de 40mm a 60mm, acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno dos 50km/h.

Nesses casos, é recomendado evitar áreas propícias a alagamentos, especialmente se forem próximas a rios e córregos. Também é ideal ficar longe de enxurradas, já que a força das águas pode arrastar pessoas e até bens materiais.

A Defesa Civil de Belo Horizonte também emitiu, neste domingo (8/2), alerta para risco geológico forte em três regiões da capital mineira: Noroeste, Leste e Barreiro. O aviso é emitido quando o volume de chuva é igual ou maior que 70mm em 72 horas. O alerta é válido até a próxima terça-feira (10/2).

A Defesa Civil municipal também emitiu aviso para risco geológico moderado nas regiões Oeste e Centro-Sul de BH até terça-feira. Esse tipo de alerta é emitido quando o volume de é igual ou maior que 50mm em 48h.

Sinais que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos.

Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Recomendações: