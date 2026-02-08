Volume de chuva em regiões de BH ultrapassa total esperado para o mês
O volume de chuva esperado para o mês fevereiro é de 177,7mm, segundo a Defesa Civil de BH
As regiões Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte ultrapassaram, em oito dias, o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro, de acordo com a Defesa Civil municipal. Até as 18h20 deste domingo (8/2), a Regional Centro-Sul registrou 188mm de precipitação e a Leste, 183,2mm. Para fevereiro, a média esperada é de 177,7mm, segundo o órgão municipal.
Ainda segundo a Defesa Civil de BH, outras duas regionais já atingiram ou ultrapassaram 90% do esperado para o mês todo. No Barreiro, choveu 165,6mm, o que corresponde a 93,1% da média esperada. Na Região Noroeste, o volume de chuva é de 161,4mm até o momento, o que equivale a 90,8% do total.
Veja acumulado de chuva por região de BH
Barreiro: 165,6 (93,1%)
Centro-Sul: 188 (105,8%)
Hipercentro: 83,8 (47,2%)
Leste: 183,2 (103,1%)
Nordeste: 109,8 (61,8%)
Noroeste: 161,4 (90,8%)
Norte: 109,6 (61,7%)
Oeste: 141,2 (79,5%)
Pampulha: 113 (63,6%)
Venda Nova: 144 (81%)
Média climatológica de fevereiro, segundo a Defesa Civil de BH: 177,7mm.
Alertas em BH
BH está em alerta para chuva até esta segunda-feira (9/2), de acordo com a Defesa Civil municipal. A previsão indica que a capital mineira pode registrar pancadas de chuva com volume de 40mm a 60mm, acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno dos 50km/h.
Nesses casos, é recomendado evitar áreas propícias a alagamentos, especialmente se forem próximas a rios e córregos. Também é ideal ficar longe de enxurradas, já que a força das águas pode arrastar pessoas e até bens materiais.
A Defesa Civil de Belo Horizonte também emitiu, neste domingo (8/2), alerta para risco geológico forte em três regiões da capital mineira: Noroeste, Leste e Barreiro. O aviso é emitido quando o volume de chuva é igual ou maior que 70mm em 72 horas. O alerta é válido até a próxima terça-feira (10/2).
A Defesa Civil municipal também emitiu aviso para risco geológico moderado nas regiões Oeste e Centro-Sul de BH até terça-feira. Esse tipo de alerta é emitido quando o volume de é igual ou maior que 50mm em 48h.
Sinais que deslizamentos podem acontecer:
- Trinca nas paredes;
- Água empoçando no quintal;
- Portas e janelas emperrando;
- Rachaduras no solo;
- Água minando da base do barranco;
- Inclinação de poste ou árvores;
- Muros e paredes estufados;
- Estalos.
Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
Recomendações:
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;
- Coloque calha no telhado da sua casa;
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;
- Não jogue lixo ou entulho na encosta;
- Não despeje esgoto nos barrancos;
- Não faça queimadas.