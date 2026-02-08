Carnaval em BH: CarnaKvsh agita multidão de sombrinha e capa de chuva
Quarta edição do bloco dita ritmo da folia ao som de música eletrônica na Savassi
Mesmo com chuva, o pré-carnaval de Belo Horizonte segue animado. Neste domingo (8/2), o CarnaKvsh agitou a multidão de foliões ao som de música eletrônica na Savassi, Região Centro-Sul.
Alguns foliões optaram por curtir o bloco usando capa de chuva ou se protegendo com sombrinhas, já outros encararam o temporal e se molharam para curtir a quarta edição do CarnaKvsh. Para este ano, a expectativa do bloco idealizado pelo DJ KVSH era reunir mais de 200 mil pessoas na Savassi.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a Região Centro-Sul da cidade, onde ocorre o CarnaKvsh, registrou 38mm de chuva entre 14h20 e 18h20 deste domingo. Essa foi a terceira regional com maior volume de precipitação nesse período, atrás apenas da Região Noroeste, com 57mm, e Oeste, com 41,2mm.
DJ KVSH
Luciano Ferreira, o KVSH, nasceu em Belo Horizonte, mas viveu grande parte da vida em Nova Lima, na Região Metropolitana. O nome artístico surgiu de seu codinome em jogos on-line, como o "Counter-Strike", adaptado estilisticamente com a substituição da letra "U" pela "V".
“Se alguém me dissesse, há quatro anos, que eu estaria realizando o maior bloco autoral de música eletrônica do carnaval brasileiro, eu acharia que essa pessoa estivesse louca”, afirmou o artista ao Estado de Minas.
O DJ compara a história do bloco com os passos que ele tem dado na carreira, atrela que o processo iniciou de modo desacreditado e que mesmo assim conseguiu alcançar o sucesso.
“O projeto foi feito da forma que era possível, com pouquíssimos recursos, mas cresceu de maneira orgânica, abraçado pela cidade ao longo dos anos. Hoje, ele se transforma em algo que já é intrínseco a Belo Horizonte. Acho que já podemos dizer que o carnaval de BH não é completo sem o CarnaKVSH”, apontou o DJ.