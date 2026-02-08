Carnaval 2026: Amandona comanda a folia na Avenida Brasil, em BH

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Mulheres soltam a voz, mostram que são "Gatas extraordinárias", têm o "Gostoso veneno", e, dependendo do momento, cantam que "O meu sangue ferve por você". É com esses e outros sucessos musicais que o Bloco da Amandona anima o pré-carnaval de Belo Horizonte. Na manhã deste domingo (8/2), a cantora Amandona está no trio na Avenida Brasil, na Região Centro-Sul.

Ela retorna à folia em 2026 fortalecendo sua presença com "pegada sáfica" e contagiando a comunidade LGBTQIAPN+ no carnaval da capital. "Sucessos sapatônicos", brincou a cantora sobre as canções de Cássia Eller, Marina Lima e outras artistas. No trio, logo abaixo do nome do bloco, está o lema da turma: "Sapatão sem fronteiras", junto a frases referentes à vida na estrada.

"A chuva parou, o tempo está ótimo para brincar", disse a belo-horizontina Marina Fenner, ao lado da namorada, Jaqueline Bonilla, também psicóloga, do Mato Grosso do Sul, e agora residente em BH. Ao lado, curtiam a folia o casal Fabrício Januário e Lise Lisboa, sexóloga.

Idealizado e comandado por Amandona, o bloco chega à segunda edição com o tema “Rainhas da Estrada”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia