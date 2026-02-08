Assine
Defesa Civil emite alerta para risco geológico forte em BH

Em decorrência das chuvas registradas e previstas para a capital mineira, cinco regionais de BH estão sob alerta

Laura Scardua
08/02/2026 19:50

O alerta é válido até a próxima terça-feira (10/2) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, neste domingo (8/2), alerta para risco geológico forte em três regiões da capital mineira: Noroeste, Leste e Barreiro. O aviso é emitido quando o volume de chuva é igual ou maior que 70mm em 72 horas. O alerta é válido até a próxima terça-feira (10/2). 

A Defesa Civil municipal também emitiu aviso para risco geológico moderado nas regiões Oeste e Centro-Sul de BH até terça-feira. Esse tipo de alerta é emitido quando o volume de é igual ou maior que 50mm em 48h. 

Em caso de risco geológico, a Defesa Civil de BH recomenda aos moradores que se atentem ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais que deslizamentos podem acontecer:

  • Trinca nas paredes;
  • Água empoçando no quintal;
  • Portas e janelas emperrando; 
  • Rachaduras no solo;
  • Água minando da base do barranco;
  • Inclinação de poste ou árvores;
  • Muros e paredes estufados;
  • Estalos.

Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Recomendações:  

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;  
  • Coloque calha no telhado da sua casa;
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;   
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta;
  • Não despeje esgoto nos barrancos; 
  • Não faça queimadas.

Alerta de chuva

BH está em alerta para chuva até esta segunda-feira (9/2), de acordo com a Defesa Civil municipal. A previsão indica que a capital mineira pode registrar pancadas de chuva com volume de 40mm a 60mm, acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno dos 50km/h.

Nesses casos, é recomendado evitar áreas propícias a alagamentos, especialmente se forem próximas a rios e córregos. Também é ideal ficar longe de enxurradas, já que a força das águas pode arrastar pessoas e até bens materiais.

