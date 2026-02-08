Defesa Civil emite alerta para risco geológico forte em BH
Em decorrência das chuvas registradas e previstas para a capital mineira, cinco regionais de BH estão sob alerta
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, neste domingo (8/2), alerta para risco geológico forte em três regiões da capital mineira: Noroeste, Leste e Barreiro. O aviso é emitido quando o volume de chuva é igual ou maior que 70mm em 72 horas. O alerta é válido até a próxima terça-feira (10/2).
A Defesa Civil municipal também emitiu aviso para risco geológico moderado nas regiões Oeste e Centro-Sul de BH até terça-feira. Esse tipo de alerta é emitido quando o volume de é igual ou maior que 50mm em 48h.
Em caso de risco geológico, a Defesa Civil de BH recomenda aos moradores que se atentem ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
Sinais que deslizamentos podem acontecer:
- Trinca nas paredes;
- Água empoçando no quintal;
- Portas e janelas emperrando;
- Rachaduras no solo;
- Água minando da base do barranco;
- Inclinação de poste ou árvores;
- Muros e paredes estufados;
- Estalos.
Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
Recomendações:
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;
- Coloque calha no telhado da sua casa;
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;
- Não jogue lixo ou entulho na encosta;
- Não despeje esgoto nos barrancos;
- Não faça queimadas.
Alerta de chuva
BH está em alerta para chuva até esta segunda-feira (9/2), de acordo com a Defesa Civil municipal. A previsão indica que a capital mineira pode registrar pancadas de chuva com volume de 40mm a 60mm, acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno dos 50km/h.
Nesses casos, é recomendado evitar áreas propícias a alagamentos, especialmente se forem próximas a rios e córregos. Também é ideal ficar longe de enxurradas, já que a força das águas pode arrastar pessoas e até bens materiais.