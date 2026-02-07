Assine
Chuva não diminui animação no show de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho em BH

Apresentação no Parque Ecológico da Pampulha, neste sábado (7/2), teve lama, interação com a plateia e canções improvisadas de Milton Nascimento e Skank

07/02/2026 23:03

João Gomes, Jota.pê e Mestrinho no palco, durante show em BH
Debaixo de chuva, Jota.pê, João Gomes e Mestrinho trouxeram pela primeira vez o projeto Dominguinho a BH crédito: Gabriela Matina/EM/D.A Press

Apesar da chuva, atraso e de muita lama no Parque Ecológico da Pampulha, o público de cerca de 15 mil pessoas recebeu animadamente João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, que subiram ao palco pela primeira vez em Belo Horizonte. O trio trouxe à cidade o projeto Dominguinho, vencedor do Grammy Latino no ano passado.

Os três interagiram bastante com a plateia, compartilharam histórias da amizade e fizeram elogios à capital mineira. Ao observar o público espalhado pelo parque, João brincou: “Isso aqui parece um formigueiro”. Em homenagem a Minas Gerais, o trio cantou “Flor de flamboyant”.

Quando o toró apertou, a resposta veio em forma de música, com “Oh chuva”, do Falamansa, “Chove chuva”, de Jorge Ben, e “Banho de chuva”, de Vanessa da Mata. O público não perdeu o pique debaixo do temporal. 


João, Jota.pê e Mestrinho também improvisaram, cantando “Quem sabe isso quer dizer amor”, sucesso de Milton Nascimento, e “Resposta”, do Skank.

A seguir, leia entrevista com João Gomes:


João, hoje vocês deram uma aula de como resolver contratempos. Muita chuva aqui na Pampulha, mas vocês não deixaram o público parado nem um segundo. Como foi essa experiência?

JG – Para mim, foi uma surpresa. Em Recife também tá chovendo. Mas aqui em BH, na hora em que começou “Ouro marrom”, a chuva engrossou e todo mundo foi lá para trás. Até o batera estava meio... Estava todo mundo preocupado e tal. Só que o público nos levou, né, véi? Quando a chuva realmente estiou, a gente agradeceu, viu a turma toda ali. Sei que lama, essas coisas, a gente não pode controlar.

Você chegou a trocar de roupa no meio do show. Molhou muito? (risos)

JG – Não, é porque estava com calça branca, véi. Aí, meu irmão, quando começam a sair os vídeos da cueca, vem a minha mulher: Você está mostrando a cueca, não sei mais o quê...

