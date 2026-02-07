Chuva não diminui animação no show de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho em BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Apesar da chuva, atraso e de muita lama no Parque Ecológico da Pampulha, o público de cerca de 15 mil pessoas recebeu animadamente João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, que subiram ao palco pela primeira vez em Belo Horizonte. O trio trouxe à cidade o projeto Dominguinho, vencedor do Grammy Latino no ano passado.

Os três interagiram bastante com a plateia, compartilharam histórias da amizade e fizeram elogios à capital mineira. Ao observar o público espalhado pelo parque, João brincou: “Isso aqui parece um formigueiro”. Em homenagem a Minas Gerais, o trio cantou “Flor de flamboyant”.

Quando o toró apertou, a resposta veio em forma de música, com “Oh chuva”, do Falamansa, “Chove chuva”, de Jorge Ben, e “Banho de chuva”, de Vanessa da Mata. O público não perdeu o pique debaixo do temporal.



João, Jota.pê e Mestrinho também improvisaram, cantando “Quem sabe isso quer dizer amor”, sucesso de Milton Nascimento, e “Resposta”, do Skank.

A seguir, leia entrevista com João Gomes:



João, hoje vocês deram uma aula de como resolver contratempos. Muita chuva aqui na Pampulha, mas vocês não deixaram o público parado nem um segundo. Como foi essa experiência?



JG – Para mim, foi uma surpresa. Em Recife também tá chovendo. Mas aqui em BH, na hora em que começou “Ouro marrom”, a chuva engrossou e todo mundo foi lá para trás. Até o batera estava meio... Estava todo mundo preocupado e tal. Só que o público nos levou, né, véi? Quando a chuva realmente estiou, a gente agradeceu, viu a turma toda ali. Sei que lama, essas coisas, a gente não pode controlar.



Você chegou a trocar de roupa no meio do show. Molhou muito? (risos)



JG – Não, é porque estava com calça branca, véi. Aí, meu irmão, quando começam a sair os vídeos da cueca, vem a minha mulher: Você está mostrando a cueca, não sei mais o quê...



