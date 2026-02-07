Carna Rock adiado para domingo de carnaval (15/2), no Prado
Organização informa que a mudança de data se deve às chuvas que caem sobre BH. Os shows seriam realizados neste sábado (7/2), na Praça JK
A organização do Carna Rock informa que o evento, que seria realizado neste sábado (7/2), na Praça JK, no Sion, foi transferido para domingo de carnaval (15/2), a partir das 14h, na Avenida Tereza Cristina, 295, Prado, ocupando a rua e as dependências da casa de shows Mister Rock.
Nas redes sociais do evento, informa-se que as atrações serão as mesmas anunciadas para este sábado: as bandas Tianastácia, Velotrol, Tomarock e Rockfield, além do DJ Siman.
O motivo da mudança foram as chuvas que caem sobre Belo Horizonte neste fim de semana. Convites gratuitos e ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data, informa a coordenação do Carna Rock. Venda de bilhetes prossegue na plataforma Sympla, a R$ 25. Mais informações podem ser obtidas no Instagram (@carnarock2026).