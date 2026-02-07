Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Carna Rock adiado para domingo de carnaval (15/2), no Prado

Organização informa que a mudança de data se deve às chuvas que caem sobre BH. Os shows seriam realizados neste sábado (7/2), na Praça JK

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
07/02/2026 22:26

compartilhe

SIGA
x
Banda Velotrol
Banda Velotrol será uma das atrações do Carna Rock no domingo de carnaval crédito: Instagram/reprodução

A organização do Carna Rock informa que o evento, que seria realizado neste sábado (7/2), na Praça JK, no Sion, foi transferido para domingo de carnaval (15/2), a partir das 14h, na Avenida Tereza Cristina, 295, Prado, ocupando a rua e as dependências da casa de shows Mister Rock.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nas redes sociais do evento, informa-se que as atrações serão as mesmas anunciadas para este sábado: as bandas Tianastácia, Velotrol, Tomarock e Rockfield, além do DJ Siman.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O motivo da mudança foram as chuvas que caem sobre Belo Horizonte neste fim de semana. Convites gratuitos e ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data, informa a coordenação do Carna Rock. Venda de bilhetes prossegue na plataforma Sympla, a R$ 25. Mais informações podem ser obtidas no Instagram (@carnarock2026).

Tópicos relacionados:

belo-horizonte carnaval chuva rock

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay