1º Concurso de Marchinhas do bar Pirex define neste domingo a vencedora

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

A ausência do tradicional Concurso de Marchinhas Mestre Jonas neste ano parecia abrir um vão melancólico no carnaval de muitos belo-horizontinos. Lacuna que só não se impôs de vez no calendário momesco por causa da primeira edição do Concurso de Marchinhas do Bar Pirex, cuja finalíssima será realizada neste domingo (8/2), a partir das 15h, como parte da programação da Matinê de Carnaval do Pirex, no próprio bar, na Praça Raul Soares.



Com previsão de cinco horas de duração, a matinê terá apresentação do DJ Filipe Brasil, shows de Thiago Delegado, Marina Gomes e da Orquestra Pirecuda de Carnaval, além da apresentação das oito marchinhas finalistas. Elas serão avaliadas pelo júri do Pirex e também pelo público que pagar o couvert artístico (de R$ 18). As três mais votadas voltam ao palco, e a grande vencedora será definida por aclamação popular.



As finalistas são “A marcha do papudo” (Clara Casseb, Davi Leão e Dan Oliveira), “Enfisema” (Bandalhos), “ICE eu te pego” (Zabe), “Meu apelido agora é cabeção” (JM Filizzola), “O carnaval de BH” (My Letícia e Thiago Mourão), “O coach e o legendário” (Alexandre Rezende e Bobô da Cuíca), “Peganínguem” (João Filho) e “Pré-checagem” (Marcos Frederico e Thiago de Souza). Todas receberam arranjos de Thiago Delegado, que fará o acompanhamento musical ao lado da Orquestra Pirecuda de Carnaval nas apresentações.



Tem de tudo entre as marchinhas, diz Delegado. “Letras com crítica política, conscientização social, trocadilhos de duplo sentido… Tem uma, inclusive, que fala do dinheiro do carnaval de Belo Horizonte que está indo para artistas de fora, fazendo com que os blocos daqui tenham que tirar leite de pedra para conseguir fazer alguma coisa”, acrescenta o músico.



Embora tenha surgido para preencher o vazio deixado pela ausência do Mestre Jonas, o Concurso de Marchinhas do Bar Pirex não pretende substituir a tradicional disputa. “Nosso objetivo foi não deixar a peteca cair”, afirma Vitor Velloso, um dos donos do Pirex e idealizador do concurso.



“Em BH temos compositores profissionais e eventuais. O Mestre Jonas era um espaço onde esses compositores eventuais podiam mostrar suas músicas, que são verdadeiras crônicas da cidade. Por isso, eu não queria deixar esse espaço vazio neste ano. Depois, com um eventual retorno do Mestre Jonas, pretendemos continuar com o nosso concurso para ampliar esse espaço. Não existe rivalidade. O próprio Kuru [Lima, idealizador do Mestre Jonas] está no júri do Pirex”, comenta Vitor.



‘Baile do Pó Royal’

Ele próprio já participou do Mestre Jonas ao menos quatro vezes e venceu a edição de 2014 com “O baile do Pó Royal”, composta em parceria com Gustavo Maguá, Oleives e Thiago Dibeto. A marchinha viralizou pelos versos “O pó rela no pé / O pé rela no pó”, extremamente sugestivos na época em que o helicóptero do então senador Zezé Perrella foi apreendido com cocaína.



Esse tipo de crítica também aparece no Concurso de Marchinhas do Bar Pirex. “ICE eu te pego”, por exemplo, já traz no título a brincadeira com a sigla do Serviço de Alfândega e Imigração dos Estados Unidos (ICE), que realiza operações polêmicas de captura e deportação de imigrantes em situação irregular no país.



“A marcha do papudo” ironiza a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado, “Pré-checagem” recorre ao duplo sentido para falar da viralização de fake news nas redes sociais.



“As marchinhas representam o que há de autoral no carnaval de Belo Horizonte”, afirma Delegado. “Onde mais a gente vai ouvir canções sobre as irregularidades apontadas na compra de salgados do ex-vereador Léo Burguês no estabelecimento da madrasta, em 2012, ou sobre a demora na construção da Linha 2 do metrô, senão nas marchinhas?”, cita, referindo-se às composições “Coxinha da madrasta” e “Esperando o metrô” (2018).



A programação da Matinê de Carnaval do Bar Pirex também inclui o Concurso de Melhor Fantasia Preguiçosa, voltado para fantasias simples, criativas e bem-humoradas. A fantasia vencedora recebe R$ 300 em consumo no bar, e as três fantasias mais votadas ganham um almoço para duas pessoas na casa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



MATINÊ DE CARNAVAL DO BAR PIREX

Shows e apresentações das marchinhas que disputam o concurso organizado pelo bar. Neste domingo (8/2), a partir das 15h, no Bar Pirex (Av. Amazonas, 1.049, loja 54, Centro). Entrada franca. Consumidores que pagarem couvert artístico (R$ 18) receberão cédulas para votar na melhor marchinha.