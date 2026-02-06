Carna Rock vai agitar a Praça JK neste sábado (7/2), com entrada franca

Tianastácia, Velotrol, Rockfield, Tomarock e DJ Siman serão as atrações do Carna Rock 2026, tradição da pré-folia de Belo Horizonte. Com entrada franca, o evento ocorrerá neste sábado (7/2), das 14h às 22h, na Praça JK, no Bairro Sion.

A banda Tianastácia começa por lá a comemoração de seus 30 anos de carreira, informa o vocalista e guitarrista Antônio Júlio. O repertório vai reunir canções do álbum acústico que a banda mineira lançou em 2025, os principais sucessos e duas inéditas.

“Na verdade, estamos com seis inéditas na lista, porém vamos escolher apenas duas. Será surpresa, não posso dar spoiler”, avisa Antônio Júlio. Além dele, a formação atual conta com Beto Nastácia (baixo e vocal), o vocalista e guitarrista Egler Bruno, que tocou com Cidade Negra e Mano Brown, Chris Simões (teclados, vocal e direção musical) e Amanda Barbosa (bateria).

“A entrada do Chris deu muito certo, porque ele meio que organizou a bagunça, vamos assim dizer”, brinca Antônio Júlio.

O novo diretor musical vem coordenando o grupo com sucesso, “porque senão é aquilo: cada um quer uma coisa”, admite o cantor.

“Fizemos muitos shows no ano passado. Tanto público quanto contratantes adoraram a nova formação. Para você ter uma ideia, 2026 está apenas começando e já temos 10 shows agendados. O novo ano promete muito”, comenta.

Uma dessas apresentações ocorrerá em 20 de março, às 21h, no Palácio das Artes. Será o grande show acústico dos 30 anos da banda, afirma Antônio Júlio. Também está prevista a gravação de álbum de inéditas, com lançamento antes da Copa do Mundo e das eleições. Os ensaios começarão depois do carnaval.

Parte do novo repertório já está pronta. “O Tia é uma banda de rock, só que temos músicas para crianças e até heavy metal em nossa discografia. Não temos pudor, estamos chegando a uma idade em que queremos fazer o que tivermos vontade, como aconteceu no nosso primeiro disco”, adianta Antônio Júlio.

Neste sábado, a maioria das canções do show, previsto para as 20h, manterá os arranjos originais. “Rearranjamos outras e também mudamos o tom para combinar mais com a minha voz, já que agora estou cantando”, explica.

Velotrol solar

Elvis Krause, cantor da Velotrol, também é veterano na cena roqueira, com mais de 20 anos de estrada. “Nosso repertório de sábado terá clássicos do rock, algumas intervenções carnavalescas e pitadas de irreverência”, adianta.

O show está previsto para as 15h30. “Temos gostado muito de tocar durante o dia. É legal, pois creio que as pessoas estão saindo mais de dia do que de noite”, comenta Krause.

Durante o carnaval, o grupo participará de eventos de rock em pubs de BH e no interior de Minas. “Infelizmente, não sairemos com o Velobloco este ano, porque embora tenhamos sido aprovados na lei de incentivo, não conseguimos captar verbas para o desfile”, lamenta Krause.

Além da música, o Carna Rock promete oferecer gastronomia diversificada, com várias cervejas e carta de vinhos com rótulos de muitos países.



CARNA ROCK 2026



Neste sábado (7/2), a partir das 14h, na Praça JK, Bairro Sion. Com bandas Tianastácia, Velotrol, Rockfield, Tomarock e DJ Siman. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.



OUTRAS ATRAÇÕES

>>>BANDA MOLE

Com 51 anos de história na folia de BH, a Banda Mole faz seu cortejo neste sábado (7/2), no Centro da capital mineira. A madrinha neste carnaval será a radialista, atriz, humorista, roteirista e apresentadora Kayete. O desfile começa às 16h, em frente à portaria do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, seguindo pela Avenida Afonso Pena até a Praça Sete.



>>>ROCK FOLIA

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Domingo (8/2), a partir das 11h, no Bar da Orla (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 2.640, Pampulha), o Festival Rock Folia terá estações gastronômicas, com opções para crianças e adultos. A banda Lurex está entre as atrações musicais, com hits da banda inglesa Queen. Já o repertório da Cash reúne sucessos do rock nacional e internacional. Entrada franca até as 13h. Depois, ingressos a partir de R$ 20, à venda na plataforma Sympla.