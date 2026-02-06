Fim de semana pré-folia em BH convida crianças a brincar o carnaval

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Os beatlemaníacos terão vez na folia em BH neste domingo (8/2), com o cortejo do bloco Besourinhos, a partir das 10h, na Praça da Assembleia. Igor de Oliveira, um dos fundadores do grupo, diz que o Besourinhos é um bloco de temática familiar, mas que não se restringe ao público infantil.



Criado em 2019, o bloco nasceu quando ele e a esposa, Silvia, buscavam opções de carnaval em que pudessem levar o filho, Gabriel, e aproveitar juntos. No começo daquele ano, tirou a ideia da gaveta, fez o cadastro na prefeitura e começou a recrutar músicos e batuqueiros. A proposta deu certo. Hoje, o Besourinhos tem aproximadamente 150 músicos na bateria e atrai mais de 20 mil foliões a cada edição.



“Pensamos em um bloco que pudesse ser um espaço para todo mundo, que conectasse gerações, onde a gente pudesse levar nossas crianças e os nossos pais”, diz. O repertório é dedicado exclusivamente às músicas dos Beatles, adaptadas a ritmos carnavalescos.



Os primeiros desfiles do Besourinhos ocorreram na Praça Negrão de Lima, no bairro Floresta, mas, desde o ano passado, o cortejo passou a ocupar a Praça da Assembleia. O novo endereço oferece espaço mais amplo, e o coreto funciona como palco para a banda. Igor conta que o ambiente também favorece as famílias, com áreas para as crianças brincarem e sombra para quem prefere acompanhar o desfile com mais tranquilidade.



“Carnaval tranquilo”

“A música dos Beatles tem esse poder de contagiar, de conectar gerações, o que é um pouco da nossa essência. O bloco cresceu porque muita gente se identificou com a proposta de levar um carnaval tranquilo para todo mundo”, afirma o fundador.



Além da bateria, o Besourinhos incorporou recentemente um naipe de metais, com trombone, trompete, flauta e saxofone, instrumentos bastante presentes na obra do quarteto inglês. “É um jeito de passar o legado dos Beatles adiante. São letras que falam de amor e de paz”, observa Igor.



Para quem participa de dentro, o Besourinhos vai muito além do cortejo. É um ciclo que se estende ao longo de todo o ano. As atividades começam com oficinas, geralmente a partir de julho, e seguem com ensaios regulares a partir de outubro.



“A gente consegue transformar isso em formação. Temos oficinas de percussão e bateria no meio do ano para novos integrantes, inclusive para as crianças que estão iniciando. É uma capacitação mesmo”, explica o fundador do bloco. O projeto também inclui o público idoso. “A gente oferece para os idosos uma oportunidade, uma ocupação legal. Eles se apropriam muito bem do bloco, gostam de estar lá”, comenta.



Igor e a esposa acompanham com atenção a movimentação da Câmara Municipal de Belo Horizonte em torno de propostas que buscam restringir a presença de crianças em eventos culturais. Na última terça-feira (3/2), vereadores aprovaram, em primeiro turno, o Projeto de Lei 11/2025, de autoria de um parlamentar do PL, que prevê a proibição da presença de crianças em eventos considerados “impróprios”. A proposta ainda precisa passar por uma segunda votação.



“Acho um absurdo e uma vergonha. Vejo como uma lei inconstitucional, que não pode passar. O principal motivo é querer aparecer, sair um pouco da escuridão, do anonimato, e gerar uma pauta para a base deles. Eles deveriam gastar o tempo se preocupando com os problemas reais da cidade”, afirma.



O fundador do Besourinhos também lembra que já existe legislação específica para tratar do tema. “Não é meter o dedo onde eles não têm autoridade. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já regulamenta isso. O que estão propondo é uma censura moralista”, diz.



BLOCO BESOURINHOS

Cortejo neste domingo (8/2), a partir das 10h, na Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho.



Outros eventos

>>>Bailinho do Boulevard

O Boulevard Shopping promove, no sábado (7/2), um Bailinho de Carnaval temático de Ladybug e Cat Noir, a partir das 14h, no Piso 1 com entrada gratuita.

A programação convida crianças e famílias para uma tarde de fantasia, música e encontros com os personagens. Também está previsto o show do bloco infantil Os Baianinhas, ligado ao tradicional Baianas Ozadas, além da distribuição de brindes.



>>>Bailinho Kids no Cidade

No sábado (7/2), das 11h às 15h, o Shopping Cidade (Rua dos Tupis, 337 – Centro) realiza o Bailinho Infantil Cidade Kids Pré-Carnaval.

A programação inclui bandinha ao vivo com marchinhas de carnaval, distribuição de confetes e brindes, além de um desfile de fantasias infantis. O bailinho acontece no piso GG, e pets fantasiados são bem-vindos.



>>>Bloco Aletria

No sábado (7/2), a Livraria da Aletria promove oficina de confecção de estandartes e, em seguida, coloca seu bloquinho de carnaval na rua. A oficina é gratuita e começa às 9h.

A concentração do Bloquinho da Aletria será às 11h, em frente à livraria (Rua Cláudio Manoel, 1.034, Savassi). Comandadas pelos músicos Babu Xavier e Tininho, as crianças vão cantar e dançar marchinhas tradicionais e canções autorais inspiradas em livros.

Ao meio-dia, o bloco recebe o reforço da Charanga do Galo.



>>>Ritmo de Carnaval no ViaShopping

O ViaShopping promove gratuitamente no sábado (7/2), das 14h às 18h, o Circuito Criativo, com pintura facial e oficina de barangandã (vagas limitadas). No domingo (8/2), a partir das 14h30, o bloquinho Mini Pipoquinhas do Via anima o público.