CARNAVAL 2026

Fim de semana pré-folia em BH convida crianças a brincar o carnaval

Bloco Besourinhos ocupa a Praça da Assembleia a partir das 10h de domingo (8/2); shoppings promovem bailinhos infantis

Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
06/02/2026 02:00

Adultos e crianças com a fantasia do bloco Besourinhos posam para foto ao lado de piscina
O bloco Besourinhos, que tem repertório composto por músicas dos Beatles, espera atrair 20 mil foliões, na manhã de domingo crédito: Phillipe Guimarães/Divulgação

Os beatlemaníacos terão vez na folia em BH neste domingo (8/2), com o cortejo do bloco Besourinhos, a partir das 10h, na Praça da Assembleia. Igor de Oliveira, um dos fundadores do grupo, diz que o Besourinhos é um bloco de temática familiar, mas que não se restringe ao público infantil.

Criado em 2019, o bloco nasceu quando ele e a esposa, Silvia, buscavam opções de carnaval em que pudessem levar o filho, Gabriel, e aproveitar juntos. No começo daquele ano, tirou a ideia da gaveta, fez o cadastro na prefeitura e começou a recrutar músicos e batuqueiros. A proposta deu certo. Hoje, o Besourinhos tem aproximadamente 150 músicos na bateria e atrai mais de 20 mil foliões a cada edição.


“Pensamos em um bloco que pudesse ser um espaço para todo mundo, que conectasse gerações, onde a gente pudesse levar nossas crianças e os nossos pais”, diz. O repertório é dedicado exclusivamente às músicas dos Beatles, adaptadas a ritmos carnavalescos.


Os primeiros desfiles do Besourinhos ocorreram na Praça Negrão de Lima, no bairro Floresta, mas, desde o ano passado, o cortejo passou a ocupar a Praça da Assembleia. O novo endereço oferece espaço mais amplo, e o coreto funciona como palco para a banda. Igor conta que o ambiente também favorece as famílias, com áreas para as crianças brincarem e sombra para quem prefere acompanhar o desfile com mais tranquilidade.


“Carnaval tranquilo”

“A música dos Beatles tem esse poder de contagiar, de conectar gerações, o que é um pouco da nossa essência. O bloco cresceu porque muita gente se identificou com a proposta de levar um carnaval tranquilo para todo mundo”, afirma o fundador.


Além da bateria, o Besourinhos incorporou recentemente um naipe de metais, com trombone, trompete, flauta e saxofone, instrumentos bastante presentes na obra do quarteto inglês. “É um jeito de passar o legado dos Beatles adiante. São letras que falam de amor e de paz”, observa Igor.


Para quem participa de dentro, o Besourinhos vai muito além do cortejo. É um ciclo que se estende ao longo de todo o ano. As atividades começam com oficinas, geralmente a partir de julho, e seguem com ensaios regulares a partir de outubro.


“A gente consegue transformar isso em formação. Temos oficinas de percussão e bateria no meio do ano para novos integrantes, inclusive para as crianças que estão iniciando. É uma capacitação mesmo”, explica o fundador do bloco. O projeto também inclui o público idoso. “A gente oferece para os idosos uma oportunidade, uma ocupação legal. Eles se apropriam muito bem do bloco, gostam de estar lá”, comenta.


Igor e a esposa acompanham com atenção a movimentação da Câmara Municipal de Belo Horizonte em torno de propostas que buscam restringir a presença de crianças em eventos culturais. Na última terça-feira (3/2), vereadores aprovaram, em primeiro turno, o Projeto de Lei 11/2025, de autoria de um parlamentar do PL, que prevê a proibição da presença de crianças em eventos considerados “impróprios”. A proposta ainda precisa passar por uma segunda votação.


“Acho um absurdo e uma vergonha. Vejo como uma lei inconstitucional, que não pode passar. O principal motivo é querer aparecer, sair um pouco da escuridão, do anonimato, e gerar uma pauta para a base deles. Eles deveriam gastar o tempo se preocupando com os problemas reais da cidade”, afirma.


O fundador do Besourinhos também lembra que já existe legislação específica para tratar do tema. “Não é meter o dedo onde eles não têm autoridade. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já regulamenta isso. O que estão propondo é uma censura moralista”, diz.


BLOCO BESOURINHOS
Cortejo neste domingo (8/2), a partir das 10h, na Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho.


Outros eventos

>>>Bailinho do Boulevard

O Boulevard Shopping promove, no sábado (7/2), um Bailinho de Carnaval temático de Ladybug e Cat Noir, a partir das 14h, no Piso 1 com entrada gratuita.

A programação convida crianças e famílias para uma tarde de fantasia, música e encontros com os personagens. Também está previsto o show do bloco infantil Os Baianinhas, ligado ao tradicional Baianas Ozadas, além da distribuição de brindes.


>>>Bailinho Kids no Cidade

No sábado (7/2), das 11h às 15h, o Shopping Cidade (Rua dos Tupis, 337 – Centro) realiza o Bailinho Infantil Cidade Kids Pré-Carnaval.

A programação inclui bandinha ao vivo com marchinhas de carnaval, distribuição de confetes e brindes, além de um desfile de fantasias infantis. O bailinho acontece no piso GG, e pets fantasiados são bem-vindos.


>>>Bloco Aletria

No sábado (7/2), a Livraria da Aletria promove oficina de confecção de estandartes e, em seguida, coloca seu bloquinho de carnaval na rua. A oficina é gratuita e começa às 9h.

A concentração do Bloquinho da Aletria será às 11h, em frente à livraria (Rua Cláudio Manoel, 1.034, Savassi). Comandadas pelos músicos Babu Xavier e Tininho, as crianças vão cantar e dançar marchinhas tradicionais e canções autorais inspiradas em livros.

Ao meio-dia, o bloco recebe o reforço da Charanga do Galo.


>>>Ritmo de Carnaval no ViaShopping

O ViaShopping promove gratuitamente no sábado (7/2), das 14h às 18h, o Circuito Criativo, com pintura facial e oficina de barangandã (vagas limitadas). No domingo (8/2), a partir das 14h30, o bloquinho Mini Pipoquinhas do Via anima o público.

Tópicos relacionados:

bh blocos carnaval criancas cultura folia

