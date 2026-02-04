Boris Casoy volta ao SBT
Jornalista foi âncora do 'TJ Brasil' entre 1988 e 1997 e agora retorna ao Grupo Silvio Santos como comentarista convidado do SBT News
Boris Casoy está de volta ao SBT. Ele estava afastado da TV há quatro anos, desde que deixou a CNN, e vinha mantendo canal no YouTube para analisar o cenário político brasileiro.
Boris volta como comentarista convidado do programa "News Noite", do SBT News, canal de jornalismo 24 horas do Grupo Silvio Santos, disponível na TV a cabo e no streaming.
Criador do bordão “Isso é uma vergonha”, o jornalista de 84 anos estreou na nova função na última terça-feira (3/2), analisando a política nacional, economia e conjuntura internacional.
"É muito bom estar de volta ao SBT. Dei os meus primeiros passos jornalísticos e televisivos aí. Trabalhei cerca de 10 anos na emissora e agora retorno em um momento glorioso em que o SBT lança esse canal de notícias", afirmou.
Boris foi âncora do TJ Brasil no SBT entre 1988 e 1997 e se tornou o primeiro apresentador de telejornal a emitir opiniões sobre as reportagens exibidas.