Mara Maravilha é internada na UTI e pede oração dos fãs

Mara Maravilha, de 57 anos, foi internada na UTI em um hospital em São Paulo.



A apresentadora informou sobre o quadro médico pelo Instagram. Hospitalizada nesse domingo (1º/2), segundo a nota, ela "permanece internada na UTI do Hospital Nove de Julho, onde continua realizando exames e recebendo as medicações necessárias, sob acompanhamento médico".

As visitas a ela estão suspensas por ora. "No entanto, agradecemos a compreensão, carinho, respeito e, principalmente, a oração de todos", diz o comunicado compartilhado com foto de um atestado médico.

O comunicado pede para que fãs orem por Mara. "Agradecemos as manifestações de carinho e solicitamos que continuem em oração por sua plena recuperação."

