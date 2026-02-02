Mara Maravilha é internada na UTI e pede oração dos fãs
Internada desde domingo (1/2), apresentadora segue sob acompanhamento médico no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, com visitas suspensas
compartilheSIGA
Mara Maravilha, de 57 anos, foi internada na UTI em um hospital em São Paulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A apresentadora informou sobre o quadro médico pelo Instagram. Hospitalizada nesse domingo (1º/2), segundo a nota, ela "permanece internada na UTI do Hospital Nove de Julho, onde continua realizando exames e recebendo as medicações necessárias, sob acompanhamento médico".
As visitas a ela estão suspensas por ora. "No entanto, agradecemos a compreensão, carinho, respeito e, principalmente, a oração de todos", diz o comunicado compartilhado com foto de um atestado médico.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O comunicado pede para que fãs orem por Mara. "Agradecemos as manifestações de carinho e solicitamos que continuem em oração por sua plena recuperação."