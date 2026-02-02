Assine
SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI e pede oração dos fãs

Internada desde domingo (1/2), apresentadora segue sob acompanhamento médico no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, com visitas suspensas

Folhapress - Notícias
02/02/2026 13:30

Internada na UTI, Mara Maravilha pediu orações aos fãs por meio de comunicado publicado nas redes sociais
Internada na UTI, Mara Maravilha pediu orações aos fãs por meio de comunicado publicado nas redes sociais crédito: Instagram/ Reprodução

Mara Maravilha, de 57 anos, foi internada na UTI em um hospital em São Paulo. 

A apresentadora informou sobre o quadro médico pelo Instagram. Hospitalizada nesse domingo (1º/2), segundo a nota, ela "permanece internada na UTI do Hospital Nove de Julho, onde continua realizando exames e recebendo as medicações necessárias, sob acompanhamento médico".

As visitas a ela estão suspensas por ora. "No entanto, agradecemos a compreensão, carinho, respeito e, principalmente, a oração de todos", diz o comunicado compartilhado com foto de um atestado médico.

O comunicado pede para que fãs orem por Mara. "Agradecemos as manifestações de carinho e solicitamos  que continuem em oração por sua plena recuperação."

Tópicos relacionados:

brasil cultura famosos

