Compositores brasileiros processam Shakira por plágio

A cantora Shakira ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Pop Latino por "Las Mujeres Ya No Lloran" (as mulheres já não choram). O trabalho é uma cutucada no ex-marido que a traiu com uma mulher mais jovem provocando o divórcio do casal. Entre os concorrentes, Shakira derrotou a brasileira Anitta. Ela dedicou o prêmio aos imigrantes que vivem incertezas nos EUA com a gestão de Donald Trump. reprodução de vídeo
Shakira se prepara justamente para o início de sua turnê "Las Mujeres Ya No Lloran" e a expectativa é enorme entre seus fãs. A cantora colombiana anunciou sua chegada ao Brasil para dois shows, que acontecerão nos dias 11 de fevereiro, no Rio de Janeiro, e 13 de fevereiro, em São Paulo. Reprodução Instagram
Mas o que realmente está causando grande burburinho é um vídeo vazado, onde Shakira aparece ensaiando para a turnê, vestida como uma sereia, em uma cena impressionante que gerou ainda mais empolgação. O vídeo foi rapidamente removido, mas como os fãs são rápidos, logo viralizou nas redes sociais.
No teaser, Shakira surge com uma cauda de sereia, sentada sobre uma grande âncora suspensa no palco. Ela realiza acrobacias e, em seguida, dá um salto impressionante para um mergulho em uma piscina montada no palco. Reprodução de vídeo de Rede Social
Ela mesma comentou que os ensaios ocorreram no México devido às proporções gigantescas do espetáculo, que promete ser uma experiência inesquecível para o público. Reprodução Instagram
Esse vídeo vazado, embora breve, já serviu para criar uma enorme expectativa em torno do show, mostrando que a turnê de Shakira será visualmente deslumbrante, além de contar com uma série de sucessos de sua carreira. Reprodução Instagram
O fato de ela ter escolhido o Brasil como ponto de partida para sua turnê também é significativo, já que o país sempre foi um lugar de grande carinho e apoio para a cantora. Reprodução Instagram
Shakira afirmou que o público brasileiro tem uma conexão muito forte com sua música desde seus primeiros anos de carreira e que, por isso, o Brasil foi a escolha natural para o início dessa nova fase.
A turnê, porém, não é o único motivo pelo qual Shakira tem sido notícia. Outro evento que gerou muita repercussão foi sua música "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", em parceria com o DJ e rapper argentino Bizarrap, lançada em 2023. Divulgação
A canção, que fala sobre o fim de seu casamento com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, foi bastante comentada nas mídias, não apenas pela qualidade da música, mas também pelas suas letra afiada e recheada de indiretas. Reprodução/Instagram
Na letra, Shakira não poupa seu ex-marido, referindo-se diretamente às traições que marcaram o fim do relacionamento de 11 anos. Eles tiveram dois filhos: Sasha e Milan. A música foi lançada em janeiro de 2023 e logo se tornou um grande sucesso, quebrando recordes. reprodução instagram pique
Na letra de "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", Shakira revela sua dor e decepção com Piqué, deixando claro que o jogador a decepcionou no momento em que mais precisou dele.
Ela também critica o comportamento narcisista de Piqué, abordando sua traição com Clara Chía, atual namorada do jogador. Além disso, a música se destaca pela forma como a cantora se exime de qualquer culpa pela crítica pública que Piqué tem recebido. Instagram @3gerardpique
Ela deixa claro que sua única função é fazer música, sem se preocupar com o julgamento alheio. A letra, cheia de empoderamento feminino, também menciona a ex-sogra de Shakira. A cantora expressa frustração por ter sido forçada a viver tão perto da mãe de Piqué durante seu casamento. Reprodução Instagram
Com uma produção impecável, a canção tem uma letra que, além de provocar, revela uma Shakira mais madura e autêntica, que usa sua dor para criar arte e se reinventar. Reprodução Instagram
O sucesso da música mostra o quanto os fãs se conectaram com sua história e com as mensagens de força e resistência que ela transmite.
Shakira é uma artista que transforma sua dor e suas experiências pessoais em uma força criativa impressionante. O vídeo da sereia ensaiando para o show já mostra o tipo de espetáculo grandioso que a cantora promete para seus fãs. Reprodução Instagram
Enquanto a música sobre Piqué é um exemplo claro de como ela utiliza sua vida pessoal como matéria-prima para suas composições, mantendo-se relevante e no centro das atenções da mídia e do público. Reprodução Instagram
Por fim, o lançamento dessa turnê e o sucesso de sua música indicam que Shakira não apenas continua a ser uma das maiores estrelas da música latina, mas também uma artista que evolui e se reinventa constantemente. Reprodução Instagram
O Brasil, que será o palco de sua estreia na turnê, com certeza verá uma Shakira ainda mais forte, mais envolvente e mais determinada a mostrar sua força tanto no palco quanto na música. Montagem Flipar