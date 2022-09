Boris Casoy: 'Se Lula repetir o que fez na economia, será um desastre'

O jornalista comentava uma declaração de Lula em entrevista ao apresentador William Waac (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)



“Se Lula repetir na economia o que já fez, será uma catástrofe. É claro que você precisa de credibilidade e estabilidade. Mas o que ele vai fazer? Como? Que é o que importante… ele não revela. Lula sempre foge das entrevistas ao falar sobre corrupção e a economia”, disse o comentarista da CNN Brasil.





O candidato do PT à Presidência afirmou que não há como fazer política no Brasil sem indicações políticas. “Acontece na democracia de qualquer país do mundo. Quando você ganha uma eleição, você tem uma composição para ganhar as eleições. (…) Se a gente ganhar as eleições, esses partidos vão participar do governo. O que não faz sentido é você ganhar as eleições e seu adversário indicar”, disse o ex-presidente.





Para Lula, é natural que pessoas que participaram de sua chapa presidencial façam indicações para STF, PGR, Polícia Federal e estatais.



“Você não tem como fazer se não for assim. Como você indica um ministro para a Suprema Corte? Como você escolhe um diretor da Polícia Federal? Como você escolhe um procurador-geral da República? Como você indica um diretor para o conselho da Petrobras ou de outra empresa? É indicação das pessoas que participaram do processo.”

Por que Marina Silva é considerada peça-chave para o 'voto útil' em Lula

“Você não tem como fazer se não for assim. Como você indica um ministro para a Suprema Corte? Como você escolhe um diretor da Polícia Federal? Como você escolhe um procurador-geral da República? Como você indica um diretor para o conselho da Petrobras ou de outra empresa? É indicação das pessoas que participaram do processo.”

O ex-presidente destacou, porém, que, apesar de serem filiados a partidos políticos, os diretores da Petrobras nomeados por ele durante seu governo eram concursados e tinham uma longa carreira na empresa.





O jornalista Boris Casoy afirmou, nesta terça-feira (13/9), que, caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, repita o que fez na economia quando foi presidente, o Brasil será uma “catástrofe”.