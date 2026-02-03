Marina Sena sai em defesa de Juliano Floss e detona Jonas

O embate de Juliano Floss e Jonas Sulzbach no BBB 26 (Globo) ultrapassou as telas do programa e chegou até a cantora Marina Sena, namorada do dançarino. Em publicação no X (antigo Twitter), ela criticou o rival de seu amado após comentários do mesmo.

Na noite de segunda-feira (2), após o Sincerão, uma briga generalizada tomou conta da casa e, em discussão com Jonas, Juliano afirmou que o brother treinou apenas os músculos, mas não o cérebro.

"Você nunca vai ter testosterona. Vai lá, progesterona", retaliou Jonas, pois, em outra ocasião, o dançarino já havia dito que o gaúcho era apenas "um rostinho bonito e testosterona". Progesterona é um hormônio esteroide feminino.

Ao saber da briga, Marina Sena foi em defesa do amado nas redes sociais. "Jonas, vc é o modelo falido de homem, caiu em desuso, sinto muito", disparou. O nome dela chegou a figurar entre os assuntos mais falados do momento. A cantora também curtiu tuítes de internautas que criticaram Jonas.