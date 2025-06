Progesterona: hormônio influencia sono, humor e saúde óssea

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Apesar de ser mais conhecida por seu papel na fertilidade e no ciclo menstrual, a progesterona também atua diretamente no sono, na regulação do humor, na saúde dos ossos e na qualidade dos cabelos. Os efeitos do hormônio chama a atenção de profissionais de saúde e de pacientes em busca de equilíbrio hormonal, tanto para mulheres quanto para homens.

Muito além da fertilidade e do ciclo menstrual, a progesterona influencia diretamente o sono, o humor, a saúde óssea e até os fios de cabelo. E seus benefícios não se restringem ao universo feminino, homens também podem se beneficiar com os efeitos desse hormônio.

“Ela age diretamente no sistema nervoso, promovendo calma e induzindo ao sono. Também tem papel protetor sobre os ossos e o endométrio, além de influenciar o equilíbrio hormonal masculino”, explica Wandyk Alisson, médico com pós-graduação em endocrinologia, metabologia, fisiologia e nutrição clínica.

Na fase da menopausa, a redução dos níveis de progesterona pode provocar sintomas como insônia, irritabilidade e perda de densidade óssea. No caso dos homens, o hormônio contribui para a modulação da testosterona e pode inibir a formação de DHT, substância associada à calvície.

Hoje, é possível realizar a reposição com compostos bioidênticos, por meio de cápsulas, cremes ou geis vaginais. A escolha deve ser feita com acompanhamento médico. “A individualização do tratamento é essencial para obter resultados positivos e reduzir riscos”, afirma o especialista.

A terapia com progesterona também é indicada para mulheres que mantêm o útero e fazem uso de estrogênio, como forma de prevenção ao câncer de endométrio. Em homens, pode ter efeitos benéficos sobre o metabolismo ósseo e a saúde da próstata.

Contudo, apesar das evidências, o uso da progesterona ainda é pouco difundido. “É preciso desmistificar o tema. Quanto mais os pacientes conhecem o funcionamento hormonal, mais preparados estão para fazer escolhas conscientes de cuidado com o corpo e a mente.”