Com Zeca Baleiro no elenco, peça 'Felicidade' está em cartaz em BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Os versos otimistas de Tom Zé em “Vai (menina amanhã de manhã)”, canção lançada em 1972, serviram de ponto de partida para o espetáculo "Felicidade". A ideia de que “a felicidade vai desabar sobre os homens” guia a peça que chega a Belo Horizonte, após estrear em São Paulo.

Com texto do cartunista Caco Galhardo e direção de Dani Angelotti, o espetáculo será apresentado hoje a amanhã (7 e 8/2), no Sesc Palladium, depois de 26 sessões na capital paulista para cerca de 15 mil espectadores.

A partir do questionamento sobre o que ocorreria se a felicidade desabasse sobre as pessoas, a peça acompanha a trajetória de uma jornalista que, sem explicação aparente, acorda tomada por felicidade inexplicável.

A transformação repentina passa a causar estranhamento nas pessoas com quem ela convive – de sua mãe ao chefe no jornal.

Histórias em quadrinhos

A dinâmica do texto de "Felicidade" se inspira na linguagem das tirinhas. “A escrita do Caco tem o ritmo das histórias em quadrinhos, que são muito dinâmicas, pois precisam contar tudo em poucos quadros. Isso traz uma certa métrica para a linguagem da peça”, explica a diretora.

A proximidade com a música, presente na canção que inspirou o espetáculo, levou Dani a imaginar um texto conectado à trilha sonora, o que resultou no convite a Zeca Baleiro para assinar a direção musical.

Além de compor a trilha, Baleiro entra em cena. Interpreta uma espécie de anjo, que provoca reviravoltas na história. “Ele é um pouco responsável por essa felicidade”, adianta a diretora.

Protagonizada por Martha Nowill, a peça conta ainda com Eduardo Estrela, Luisa Micheletti, Nilton Bicudo e Willians Mezzacapa no elenco, além da percussionista Layla Silva.

Todas as músicas foram compostas para a peça, com exceção da canção de Tom Zé . “A gente diz que está fazendo teatro musical brasileiro”, define Dani.

Tom Zé, de 89 anos, acompanhou de perto todo o processo de criação. Foi à estreia em São Paulo, ganhou homenagem da equipe e colabora com participação em áudio. É dele o texto para o programa de "Felicidade".

De acordo com Dani Angelotti, o público será convidado a repensar o conceito de felicidade, com direito "a reviravolta surpreendente no final."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



"FELICIDADE"



Peça de Carlos Galhardo. Direção: Dani Angelotti. Com Martha Nowill, Zeca Baleiro, Eduardo Estrela, Luisa Micheletti, Nilton Bicudo, Willians Mezzacapa e Layla Silva. Neste sábado (7/2), às 20h, e domingo (8/2), às 18h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Inteira: R$ 160 (plateia 1) e R$ 140 (plateia 2), com meia na forma da lei. Vendas on-line na plataforma Sympla.