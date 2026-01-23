DESESPERO
BH: veja como ficou casa onde caiu muro no Bairro Sagrada Família
Muro de casa caiu no bairro Sagrada Família, Leste de BH, na madrugada desta sexta (23)
-
Muro caiu e provocou prejuízo a moradores do Bairro Sagrada Família Foto: Giovanna de Souza/EM/D.A. Press
-
Muro caiu e provocou prejuízo a moradores do Bairro Sagrada Família Foto: Giovanna de Souza/EM/D.A. Press
-
Muro caiu e provocou prejuízo a moradores do Bairro Sagrada Família Foto: Giovanna de Souza/EM/D.A. Press
-
Muro caiu e provocou prejuízo a moradores do Bairro Sagrada Família Foto: Giovanna de Souza/EM/D.A. Press
-
-
Muro caiu e provocou prejuízo a moradores do Bairro Sagrada Família Foto: Giovanna de Souza/EM/D.A. Press
-
Muro caiu e provocou prejuízo a moradores do Bairro Sagrada Família Foto: Giovanna de Souza/EM/D.A. Press
-
Muro caiu e provocou prejuízo a moradores do Bairro Sagrada Família Foto: Giovanna de Souza/EM/D.A. Press
-
-
Muro caiu e provocou prejuízo a moradores do Bairro Sagrada Família Foto: Giovanna de Souza/EM/D.A. Press
-
Muro caiu e provocou prejuízo a moradores do Bairro Sagrada Família Foto: Giovanna de Souza/EM/D.A. Press
-
Muro caiu e provocou prejuízo a moradores do Bairro Sagrada Família Foto: Giovanna de Souza/EM/D.A. Press
-