Viaje de graça: estação do metrô Novo Eldorado é inaugurada na Grande BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Governo de Minas inaugurou nesta segunda-feira (9/2), em Contagem, a Estação Novo Eldorado do Metrô da Grande BH. O trecho integra o projeto de expansão da Linha 1, que acrescentará 1,7 quilômetro à malha metroviária. Além da novidade, foi anunciada a gratuidade do transporte nesta terça (10/2) e quarta-feira (11/2), como incentivo para que a população visite o local. A última estação inaugurada no sistema foi a Vilarinho, em 2002.

O investimento no novo trecho é de cerca de R$ 186 milhões, valor que contempla a elaboração dos projetos e a execução das obras. A expectativa é que a unidade atenda cerca de 180 mil passageiros por mês. Destes, 7 mil são esperados diariamente, sendo 4,2 mil pessoas no horário de pico (pela manhã, das 6h às 8h30; à tarde, das 16h30 às 19h).

A nova estação foi construída em um ponto posterior à já existente Estação Eldorado (cerca de três minutos de deslocamento) e será o local de partida do metrô de Contagem para Belo Horizonte. As obras tiveram duração de 18 meses, com início em agosto de 2024.

Segundo a concessionária Metrô BH, a Linha 1 (Eldorado-Vilarinho) vai se integrar à Linha 2 na Estação Nova Suíça. Os usuários de linhas de ônibus metropolitanos vindos de Betim, Contagem e Esmeraldas também poderão desembarcar na Via Expressa de Contagem e fazer a integração na Estação Novo Eldorado, reduzindo o tempo de viagem.

Estrutura

O equipamento ocupa 1,9 mil metros quadrados e conta com elementos como sinalização em braile e piso tátil, banheiros, sala de primeiros socorros, elevador e escada rolante. Os usuários terão máquinas de autoatendimento e Wi-Fi gratuito, a exemplo das outras 20 estações que compõem a Linha 1. Além disso, haverá uma galeria de lojas.

Os moradores da região que não utilizam o metrô também serão beneficiados, conforme o governo estadual. As passarelas de acesso à estação vão funcionar 24 horas por dia, criando uma nova conexão para travessia de pedestres e interligando áreas de serviços e comércio de diferentes bairros, que antes eram separadas pela linha férrea e pela Via Expressa de Contagem.

Segundo a Metrô BH, os bairros beneficiados são o Santa Cruz, Industrial, Monte Castelo, Eldorado, Riacho das Pedras, Água Branca e Glória. Os moradores atingidos chegam a 140 mil.