Primeiro trem do Metrô de BH chega nesta quinta-feira (5/2)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O primeiro dos 24 trens da nova frota do Metrô de BH chega nesta quinta-feira (5/2). As composições, formadas por quatro vagões cada, foram produzidos pela empresa Changchun Railway Vehicles (CRRC), na China, e estão previstos para entrar em operação até o final deste ano. A estimativa é que quatro trens sejam entregues até julho e outros três até dezembro.

Em coletiva de imprensa, o vice-governador Mateus Simões (PSD) disse que a chegada dos trens muda a velocidade da operação, pois o modelo é mais moderno. Ele avalia essa foi a etapa mais importante da concessão do metrô até hoje.

"A composição representa um investimento que nunca foi feito em Minas Gerais. Viagens mais confortáveis, com ar-condicionado, wi-fi, todos os vagões podem ser acessados ao mesmo tempo. Melhoria na tecnologia que permite que o trem possa chegar e partir mais rapidamente na estação e se deslocar com maior velocidade entre as estações e diminua em horário de pico", disse.

As composições atenderão tanto a Linha 1 quanto a Linha 2, oferecendo mais conforto e estabilidade nas viagens, além de maior economia de energia. Segundo o governo de Minas, os trens vão proporcionar melhora na mobilidade urbana. O trem que chegou nesta quinta-feira passará por testes operacionais e deve entrar em funcionamento até o final do mês.

Segundo o CEO da Metrô BH, o primeiro trem é submetido a mais testes do que os demais. "O primeiro trem recebe uma série de testes, com vários engenheiros. Essa avaliação do primeiro trem já começa a ser aplicada nos demais para que agilize os testes dele", explicou.

As novas aquisições substituirão os trens adquiridos na década de 1980 e se juntarão a outros adquiridos entre 2010 e 2013 que seguirão em operação, totalizando uma frota de 34 vagões. A capacidade de transporte, de mil passageiros por trem, seguirá a mesma.

Tecnologia e investimento

O investimento é da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), em parceria com a Metrô BH, antecipado pelo Estado como parte do contrato de concessão. O custo foi de aproximadamente R$ 700 milhões.

A nova frota tem ar-condicionado em todos os trens, sistema de wi-fi gratuito, câmeras de vigilância, painéis informativos com dados em tempo real, sistema de contagem automática de passageiros e tecnologia de frenagem regenerativa, que reaproveita energia e contribui para a sustentabilidade do sistema.

"O usuário do metrô de BH terá equipamento mais confortável, seguro e moderno, para que esse tipo de transporte que vem perdendo usuário volte a ter condições de ampliar. Quem acompanha a Grande BH sabe que o trânsito tem piorado, então estamos lutando para que, inclusive, as estações não fiquem apenas nessas estações planejadas", disse o governador Romeu Zema.

Expansão do metrô

O governo anunciou que a Estação Novo Eldorado, em Contagem (MG), uma extensão de 1,6 km da Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte, será entregue nos próximos dias. A entrega condiz com a previsão anunciada anteriormente pelo Estado.

Estudos feitos pelo governo de Minas no ano passado mostraram que a nova estação pode beneficiar 7 mil pessoas por dia e, embora haja transtorno causado pelas obras, como sujeira e barulho, o "benefício é permanente", pois a construção deve facilitar a vida de usuários na Grande BH.

Conforme a Metrô BH, levantamentos apontam que 4.200 usuários serão atendidos no horário de pico. Para suprir a demanda, a concessionária calculou uma operação que atenda três vezes esse número, chegando a aproximadamente 12 mil nesses períodos do dia.

A estação Novo Eldorado foi construída em um ponto anterior à estação Eldorado. Com isso, ela será o ponto de partida do metrô de Contagem (MG) para BH. De acordo com o Metrô BH, a Linha 1 (Eldorado-Vilarinho) vai se integrar à Linha 2 na estação Nova Suíça.

A última estação inaugurada na Grande BH foi a Vilarinho, em 2002. Depois de 20 anos sem ampliação, o governo de Minas ressalta que, além de ampliar a capacidade de transporte diário de passageiros, a nova estrutura vai reforçar a integração metropolitana entre as cidades.