Assine
overlay
Início Gerais
MOBILIDADE URBANA

Primeiro trem do Metrô de BH chega nesta quinta-feira (5/2)

Trem deve entrar em operação até o final de fevereiro. Outras três composições devem ser entregues até julho e mais seis até dezembro

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
05/02/2026 09:18

compartilhe

SIGA
x
Novos vagões terão ar-condicionado, wi-fi e tecnologia de frenagem regenerativa
Novos vagões terão ar-condicionado, wi-fi e tecnologia de frenagem regenerativa crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

O primeiro dos 24 trens da nova frota do Metrô de BH chega nesta quinta-feira (5/2). As composições, formadas por quatro vagões cada, foram produzidos pela empresa Changchun Railway Vehicles (CRRC), na China, e estão previstos para entrar em operação até o final deste ano. A estimativa é que quatro trens sejam entregues até julho e outros três até dezembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em coletiva de imprensa, o vice-governador Mateus Simões (PSD) disse que a chegada dos trens muda a velocidade da operação, pois o modelo é mais moderno. Ele avalia essa foi a etapa mais importante da concessão do metrô até hoje.

"A composição representa um investimento que nunca foi feito em Minas Gerais. Viagens mais confortáveis, com ar-condicionado, wi-fi, todos os vagões podem ser acessados ao mesmo tempo. Melhoria na tecnologia que permite que o trem possa chegar e partir mais rapidamente na estação e se deslocar com maior velocidade entre as estações e diminua em horário de pico", disse.

Leia Mais

As composições atenderão tanto a Linha 1 quanto a Linha 2, oferecendo mais conforto e estabilidade nas viagens, além de maior economia de energia. Segundo o governo de Minas, os trens vão proporcionar melhora na mobilidade urbana. O trem que chegou nesta quinta-feira passará por testes operacionais e deve entrar em funcionamento até o final do mês.

Segundo o CEO da Metrô BH, o primeiro trem é submetido a mais testes do que os demais. "O primeiro trem recebe uma série de testes, com vários engenheiros. Essa avaliação do primeiro trem já começa a ser aplicada nos demais para que agilize os testes dele", explicou.

As novas aquisições substituirão os trens adquiridos na década de 1980 e se juntarão a outros adquiridos entre 2010 e 2013 que seguirão em operação, totalizando uma frota de 34 vagões. A capacidade de transporte, de mil passageiros por trem, seguirá a mesma.

Tecnologia e investimento

O investimento é da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), em parceria com a Metrô BH, antecipado pelo Estado como parte do contrato de concessão. O custo foi de aproximadamente R$ 700 milhões.

A nova frota tem ar-condicionado em todos os trens, sistema de wi-fi gratuito, câmeras de vigilância, painéis informativos com dados em tempo real, sistema de contagem automática de passageiros e tecnologia de frenagem regenerativa, que reaproveita energia e contribui para a sustentabilidade do sistema. 

"O usuário do metrô de BH terá equipamento mais confortável, seguro e moderno, para que esse tipo de transporte que vem perdendo usuário volte a ter condições de ampliar. Quem acompanha a Grande BH sabe que o trânsito tem piorado, então estamos lutando para que, inclusive, as estações não fiquem apenas nessas estações planejadas", disse o governador Romeu Zema.

Expansão do metrô

O governo anunciou que a Estação Novo Eldorado, em Contagem (MG), uma extensão de 1,6 km da Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte, será entregue nos próximos dias. A entrega condiz com a previsão anunciada anteriormente pelo Estado.

Estudos feitos pelo governo de Minas no ano passado mostraram que a nova estação pode beneficiar 7 mil pessoas por dia e, embora haja transtorno causado pelas obras, como sujeira e barulho, o "benefício é permanente", pois a construção deve facilitar a vida de usuários na Grande BH.

Conforme a Metrô BH, levantamentos apontam que 4.200 usuários serão atendidos no horário de pico. Para suprir a demanda, a concessionária calculou uma operação que atenda três vezes esse número, chegando a aproximadamente 12 mil nesses períodos do dia.

A estação Novo Eldorado foi construída em um ponto anterior à estação Eldorado. Com isso, ela será o ponto de partida do metrô de Contagem (MG) para BH. De acordo com o Metrô BH, a Linha 1 (Eldorado-Vilarinho) vai se integrar à Linha 2 na estação Nova Suíça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A última estação inaugurada na Grande BH foi a Vilarinho, em 2002. Depois de 20 anos sem ampliação, o governo de Minas ressalta que, além de ampliar a capacidade de transporte diário de passageiros, a nova estrutura vai reforçar a integração metropolitana entre as cidades.

Tópicos relacionados:

bh metro mobilidade trem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay