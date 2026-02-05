Nova estação de metrô na Grande BH será inaugurada na próxima semana

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Estação Novo Eldorado, em Contagem (MG), uma extensão de 1,6km da Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte, será entregue nos próximos dias, conforme anunciado pelo governo de Minas nesta quinta-feira (5/2). A entrega condiz com o cronograma do Estado. De acordo com o vice-governador Mateus Simões (PSD), que acompanhou a chegada do primeiro dos 24 trens da nova frota do Metrô de BH, ainda não há uma data para a inauguração, mas ela deve ocorrer na semana que vem.

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), a obra na estação está em fase final e a pasta avalia a melhor data para inaugurar.

A nova estação pode beneficiar 7 mil pessoas por dia e 4.200 usuários serão atendidos no horário de pico. Para suprir a demanda, a concessionária calculou uma operação que atenda três vezes esse número, chegando a aproximadamente 12 mil nesses períodos do dia. A Estação Novo Eldorado foi construída em um ponto anterior à estação Eldorado. Com isso, ela será o ponto de partida do metrô de Contagem (MG) para BH. De acordo com o Metrô BH, a Linha 1 (Eldorado-Vilarinho) vai se integrar à Linha 2 na estação Nova Suíça.

Parte dos recursos utilizados para a modernização e ampliação da Linha 1 do Metrô da Grande BH tem origem no Acordo Judicial de Reparação de Brumadinho, assinado em 2021 entre governo de Minas, Ministério Público (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública (DPMG) e a Vale. O objetivo é reparar danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019, que deixou 272 vítimas, além de problemas ambientais e socioeconômicos.

A última estação inaugurada na Grande BH foi a Vilarinho, em 2002. Depois de 20 anos sem ampliação, o governo de Minas ressalta que, além de ampliar a capacidade de transporte diário de passageiros, a nova estrutura vai reforçar a integração metropolitana entre as cidades.

Primeiro trem do Metrô de BH

O primeiro dos 24 trens da nova frota do Metrô de BH chegou nesta quinta-feira (5/2) e deve entrar em operação até o final de fevereiro. As composições, formadas por quatro vagões cada, foram produzidas pela empresa Changchun Railway Vehicles (CRRC), na China, e estão previstas para entrar totalmente em operação até o final deste ano. A estimativa é que quatro trens sejam entregues até julho e outros seis até dezembro.

"A composição representa um investimento que nunca foi feito em Minas Gerais. Viagens mais confortáveis, com ar-condicionado, wi-fi, todos os vagões podem ser acessados ao mesmo tempo. Melhoria na tecnologia que permite que o trem possa chegar e partir mais rapidamente na estação e se deslocar com maior velocidade entre as estações e diminua em horário de pico", disse o vice-governador Mateus Simões (PSD).

No entanto, a modernização não inclui trens mais rápidos nem diminuirá o intervalo das viagens – motivo de grande reclamação por parte dos usuários. O intervalo entre as viagens em dias úteis é de 15 minutos e de 7,5 minutos em horários de pico, que vai de 6h às 8h30 e de 16h30 às 19h. Aos finais de semana e feriados, o intervalo é de 15 minutos.

As composições atenderão tanto a Linha 1 quanto a Linha 2, oferecendo melhora na mobilidade urbana, segundo o governo de Minas, além de maior economia de energia. O trem que chegou ontem (4) passará por testes operacionais e deve entrar em funcionamento até o final do mês.

Segundo o presidente e CEO da Metrô BH, Cláudio Andrade, o primeiro trem é submetido a mais testes do que os demais. "O primeiro trem recebe uma série de testes, com vários engenheiros. Essa avaliação do primeiro trem já começa a ser aplicada nos demais para que agilize os testes dele", explicou.

As novas aquisições substituirão os trens adquiridos na década de 1980 e se juntarão a outros adquiridos entre 2010 e 2013 que seguirão em operação, totalizando uma frota de 34 vagões. A capacidade de transporte, de mil passageiros por trem, seguirá a mesma.

Tecnologia e investimento

O investimento é da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), em parceria com a Metrô BH, antecipado pelo Estado como parte do contrato de concessão. O custo foi de aproximadamente R$ 700 milhões.

A nova frota tem ar-condicionado em todos os trens, sistema de wi-fi gratuito, câmeras de vigilância e painéis informativos com dados em tempo real, igual ao modelo atual. A novidade é o sistema de contagem automática de passageiros e a tecnologia de frenagem regenerativa, que reaproveita energia quando o trem freia, e contribui para a sustentabilidade do sistema. O sistema também é automatizado, o que garante uma maior segurança nas viagens.

"O usuário do metrô de BH terá equipamento mais confortável, seguro e moderno, para que esse tipo de transporte que vem perdendo usuário volte a ter condições de ampliar. Quem acompanha a Grande BH sabe que o trânsito tem piorado, então estamos lutando para que, inclusive, as estações não fiquem apenas nessas estações planejadas", disse o governador Romeu Zema.

