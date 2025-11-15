"EM Minas" recebe o presidente da MetrôBH neste sábado (15)
Revitalização da Linha 1 e expansão da malha metroviária de Belo Horizonte são o tema do programa desta semana
A expansão do metrô de Belo Horizonte, um sonho antigo dos moradores da capital, é totalmente viável, segundo Claudio Andrade, presidente da MetrôBH e entrevistado desta semana do programa Em Minas, exibido pela TV Alterosa em parceria com o Portal UAI e o jornal Estado de Minas.
“Tem muito espaço. Dá para ter VLT e metrô em BH, com certeza”, afirma. “O BNDES fez um relatório recente, com mais de 140 projetos de mobilidade no país, e identificou vários projetos aqui em Belo Horizonte. O prioritário deles é o que sai da Lagoinha e vai até a Savassi”, completa.
Na entrevista, Andrade fala sobre as obras de revitalização da Linha 1 e os desafios que a concessionária enfrenta com um sistema implantado na década de 1980. Também confirmou a entrega das primeiras estações da Linha 2 para o início de 2026 e da ampliação até o Barreiro.
“A linha dois, que vai de Nova Suíça até o Barreiro, terá sete estações. Ela estava prevista para 2028, mas, por uma solicitação do governo do estado, fizemos um estudo e antecipamos a entrega. Já que as obras estão prontas, a gente vai operar, ainda que uma operação mais singela, com duas estações apenas, mas já é um símbolo para a cidade”, declara.
‘EM Minas’
O EM Minas vai ao ar todo sábado, às 19h30. A cada episódio, o programa recebe os principais nomes da política e do setor produtivo de Minas Gerais e do Brasil.
O programa é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos: dois são transmitidos na televisão e um terceiro é exclusivo no YouTube do Portal UAI, onde todos os programas podem ser vistos na íntegra.
Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques nos portais do EM e do UAI.