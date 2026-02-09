Justiça determina paralisação de atividades em mina da Vale em Ouro Preto

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de BH determinou que todas as atividades no complexo minerário na Mina de Fábrica, em Ouro Preto, sejam suspensas de maneira imediata. A decisão foi publicada na noite de sexta-feira (6/2), em resposta a uma denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e do Governo de Minas, após o rompimento de um dique de uma cava, em 25/1. Apenas as ações indispensáveis para a mitigação de riscos e proteção ambiental poderão continuar sendo realizadas. O descumprimento das medidas determinadas implicará multa diária de R$ 100 mil, limitada inicialmente a R$ 10 milhões.

Além disso, a empresa deverá apresentar, em cinco dias, um Plano de Ações Emergenciais contendo, no mínimo: remoção de entulhos e detritos próximos ao bueiro da Cava 18; desassoreamento completo do Sump Freitas II; cessação do fluxo de efluentes da cava para o córrego Água Santa ou, enquanto inviável, instalação de barreiras eficazes; delimitação das áreas atingidas; monitoramento da qualidade da água e avaliação das condições em pontos de captação; avaliação integrada dos impactos cumulativos, incluindo extravasamento ocorrido na Mina de Viga, em Congonhas.

A denúncia que gerou a determinação foi enviada à Justiça pelo Ministério Público de Minas Gerais e o Governo de Minas na quinta-feira (5/2). O requerimento de tutela de urgência solicitava, além das paralisações preventivas das atividades no complexo, o bloqueio de R$ 846,6 milhões. O valor, segundo o MPMG, seria usado para cobrir os danos materiais já apurados, estimados em R$ 282,2 milhões, e garantir a antecipação parcial da reparação por danos morais coletivos.

No entanto, o pedido para sequestro de valores foi negado pela juíza Mônica Silveira Vieira. Em seu despacho, a magistrada argumentou que o MPMG não apresentou indícios “concretos” de intenção de esvaziamento patrimonial ou “incapacidade econômica” da Vale que justifiquem o bloqueio de bens.

Outro ponto levantado foram os valores repassados pela mineradora ao Governo de Minas após o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, há sete anos, por acordos celebrados para compensação de danos ambientais. Para a magistrada, a movimentação indica que a empresa cumpre eventuais decisões de indenização. “Por outro lado, caso seja apresentada evidência da necessidade da medida constritiva, poderá a decisão ser reexaminada”, afirmou Vieira.

Segundo o MPMG, apurações técnicas apontaram que o “desastre ambiental” foi provocado por falhas no sistema de drenagem e no manejo hídrico. Outro ponto indicado pela ação foi a demora da mineradora em acionar as autoridades. No dia do rompimento, o prefeito de Congonhas, cidade vizinha ao complexo minerário e também atingida pelo rompimento, informou que, apesar de o dano ter acontecido durante a madrugada, só foi notado às 5h durante uma troca de equipe. Mesmo assim, as defesas civis regionais e estadual não foram acionadas.





Procurada para comentar sobre a denúncia do MPMG e do Governo de Minas, a Vale informou que segue cooperando com as autoridades e apresentará suas manifestações dentro dos prazos legais. A empresa reforçou que os extravasamentos, tanto na Mina da Fábrica quanto na Mina da Viga, não têm “qualquer relação” com as barragens da mineradora na região e que as causas dos eventos continuam sendo apuradas de forma técnica e estruturada.



“A Companhia esclarece que já iniciou os trabalhos para a remoção de sedimentos e que está trabalhando no desenvolvimento do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, conforme compromissos com autoridades. A prioridade da Vale permanece sendo a proteção das pessoas, das comunidades e do meio ambiente”, afirmou a mineradora.

A mineradora foi multada?

Quatro dias depois do rompimento de um dique em uma cava na Mina da Fábrica e o extravasamento de aproximadamente 229 mil m³ de água com rejeitos de minério, em 25/1, o governo de Minas Gerais anunciou que autuou a mineradora Vale em R$ 1,7 milhão. O valor também foi referente ao transbordamento de uma estrutura na Mina da Viga, em Congonhas, registrado horas depois da primeira ocorrência e também comunicado tardiamente.

No dia seguinte, em 30/1, o Estado informou que a multa foi ampliada em razão de problemas de drenagem registrados nos complexos minerários da Fábrica e Viga. O novo valor fixado foi de R$ 3,3 milhões. Segundo o Executivo mineiro, a mudança considerou a reincidência da Vale, uma vez que situação semelhante foi registrada há três anos, em 3/8/2023, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

À época, foi aplicada multa de R$ 211.549,80 após a constatação da supressão de vegetação nativa, sem a devida licença, em área de preservação ambiental permanente. A decisão segue o Decreto 47.383/2018, que determina que a reincidência é caracterizada quando o autuado comete uma nova infração ambiental após ter sido penalizado anteriormente de forma definitiva, em um período inferior a três anos. A medida foi formalizada durante reunião realizada nesta sexta-feira (30/1), entre representantes do Estado e executivos da empresa.

Também na última sexta-feira (6/2), a Prefeitura de Congonhas informou que autuou a empresa depois que laudos técnicos, concluídos após vistorias feitas na região, confirmaram danos ambientais nas áreas de mineração no município e em Ouro Preto. As infrações encontradas resultam em possível aplicação de multa de R$ 13.710.000,32. A administração pública também pediu que a mineradora apresente e execute medidas imediatas de recuperação ambiental.

“A Prefeitura de Congonhas reitera o seu dever de promover a proteção do meio ambiente, a transparência e a segurança da população, e seguirá acompanhando de forma rigorosa todas as providências que deverão ser adotadas pela empresa”, informou a prefeitura em comunicado.

Quais danos foram provocados?

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, foram identificados danos ambientais decorrentes do carreamento de sedimentos e assoreamento de cursos d’água afluentes do Rio Maranhão. Por isso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) determinou que a mineradora cumpra medidas emergenciais, incluindo ações de limpeza do local afetado e monitoramento do curso d’água atingido. Segundo o órgão estadual, também será solicitado à empresa um plano de recuperação ambiental para limpeza das margens, desassoreamento e demais medidas necessárias à recuperação do curso d’água afetado.

Já as ações para mitigação dos danos ambientais estão sendo determinadas a partir da atuação técnica da Defesa Civil para, então, oficializar em Auto de Fiscalização à empresa. O órgão estadual informou que vai autuar a Vale com base no Decreto nº 47.383/2018, com fundamento no artigo 112. A conjuntura indica intervenções de qualquer natureza que resultem em "poluição, degradação ou danos aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população".

Outro artigo utilizado na fundamentação da decisão foi o 116, que implica "deixar de comunicar a ocorrência de acidente com danos ambientais, em até duas horas, contados do horário em que ocorreu o acidente". De acordo com a Prefeitura de Congonhas, a notificação sobre o vazamento ocorreu cerca de sete horas depois.