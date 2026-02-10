Policial civil é preso em operação contra organização criminosa em Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um policial civil e outras 14 pessoas foram presas preventivamente, nesta terça-feira (10/02), em uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), contra o crime organizado. Ao todo, foram cumpridos 45 mandados judiciais nas cidades de Oliveira (MG) e Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

A Operação Blackout se destina a desmantelar organização criminosa investigada pela prática de tráfico de drogas, embaraço a apuração envolvendo organização criminosa, lavagem de dinheiro, porte ilegal de arma e corrupção policial.

Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão preventiva. Além disso, foram expedidas nove ordens judiciais de sequestro para cinco imóveis e quatro veículos que, supostamente, ter foram adquiridos com o produto dos crimes. Outras 19 ordens de sequestro de dinheiro foram expedidas em contas correntes dos investigados.

Investigações

De acordo com o MPMG, as investigações tiveram início por causa de uma série de homicídios em Oliveira que teriam ligações na disputa pelo controle do tráfico de drogas na cidade.

Um mandado de busca foi cumprido na casa de um advogado e outro contra um policial civil, investigado por repassar informações sigilosas das investigações para outros membros da organização.

A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de Varginha, e pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Oliveira, em ação conjunta com as polícias Civil, Militar e Penal.