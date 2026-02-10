Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO BLACKOUT

Policial civil é preso em operação contra organização criminosa em Minas

Outras 14 pessoas também foram presas na ação. Segundo a investigação, o policial repassava informações sigilosas para membros da organização

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
10/02/2026 12:09

compartilhe

SIGA
x
Itens apreendidos durante a Operação Blackout
Itens apreendidos durante a Operação Blackout crédito: MPMG/Divulgação

Um policial civil e outras 14 pessoas foram presas preventivamente, nesta terça-feira (10/02), em uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), contra o crime organizado. Ao todo, foram cumpridos 45 mandados judiciais nas cidades de Oliveira (MG) e Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste do estado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Operação Blackout se destina a desmantelar organização criminosa investigada pela prática de tráfico de drogas, embaraço a apuração envolvendo organização criminosa, lavagem de dinheiro, porte ilegal de arma e corrupção policial.  

Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão preventiva. Além disso, foram expedidas nove ordens judiciais de sequestro para cinco imóveis e quatro veículos que, supostamente, ter foram adquiridos com o produto dos crimes. Outras 19 ordens de sequestro de dinheiro foram expedidas em contas correntes dos investigados. 

Leia Mais

Investigações

De acordo com o MPMG, as investigações tiveram início por causa de uma série de homicídios em Oliveira que teriam ligações na disputa pelo controle do tráfico de drogas na cidade.  

Um mandado de busca foi cumprido na casa de um advogado e outro contra um policial civil, investigado por repassar informações sigilosas das investigações para outros membros da organização.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de Varginha, e pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Oliveira, em ação conjunta com as polícias Civil, Militar e Penal.

Tópicos relacionados:

divinopolis minas-gerais oliveira policia-civil trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay