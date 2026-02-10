Idoso que ameaçava servidores é alvo de operação da PF em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 63 anos que ameaçava servidores da Justiça Federal e do INSS foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (10/2), em Patos de Minas (MG), no Triângulo.

De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão para aprofundar investigações. Conforme apurado, o homem enviou áudios com conteúdo intimidador e fez referências ao uso de arma de fogo contra os servidores.

Também foi identificado que o investigado tem antecedentes por lesão corporal, desacato e ameaças registrados em boletins de ocorrência anteriores. Aparelhos eletrônicos e documentos foram apreendidos e serão submetidos à análise pericial.

As condutas investigadas podem configurar o crime de ameaça e a PF seguirá com as investigações.