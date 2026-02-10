Idoso que ameaçava servidores é alvo de operação da PF em Minas
Homem de 63 anos enviava áudios intimidadores a servidores da Justiça Federal e do INSS. mandado de busca e apreensão foi cumprido em Patos de Minas (MG)
Um homem de 63 anos que ameaçava servidores da Justiça Federal e do INSS foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (10/2), em Patos de Minas (MG), no Triângulo.
De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão para aprofundar investigações. Conforme apurado, o homem enviou áudios com conteúdo intimidador e fez referências ao uso de arma de fogo contra os servidores.
Também foi identificado que o investigado tem antecedentes por lesão corporal, desacato e ameaças registrados em boletins de ocorrência anteriores. Aparelhos eletrônicos e documentos foram apreendidos e serão submetidos à análise pericial.
As condutas investigadas podem configurar o crime de ameaça e a PF seguirá com as investigações.