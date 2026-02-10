Assine
overlay
Início Gerais
BUSCA E APREENSÃO

Idoso que ameaçava servidores é alvo de operação da PF em Minas

Homem de 63 anos enviava áudios intimidadores a servidores da Justiça Federal e do INSS. mandado de busca e apreensão foi cumprido em Patos de Minas (MG)

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/02/2026 10:01

compartilhe

SIGA
x
PF apreende R$ 9,5 bilhões em operações contra o crime em 2025
Investigado mandava áudios com conteúdo intimidador para servidores crédito: Divulgação

Um homem de 63 anos que ameaçava servidores da Justiça Federal e do INSS foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (10/2), em Patos de Minas (MG), no Triângulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão para aprofundar investigações. Conforme apurado, o homem enviou áudios com conteúdo intimidador e fez referências ao uso de arma de fogo contra os servidores.

Leia Mais

Também foi identificado que o investigado tem antecedentes por lesão corporal, desacato e ameaças registrados em boletins de ocorrência anteriores. Aparelhos eletrônicos e documentos foram apreendidos e serão submetidos à análise pericial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As condutas investigadas podem configurar o crime de ameaça e a PF seguirá com as investigações.

Tópicos relacionados:

inss justica minas-gerais operacao pf policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay