Assine
overlay
Início Gerais
STALKING

Brasileiro é indiciado pela PF por perseguição virtual de mexicana

Segundo a vítima, as perseguições se intensificaram após o término do relacionamento dos dois. Ele deve responder por stalking e pornografia não consensual

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
21/01/2026 17:57

compartilhe

SIGA
x
Vítima foi ouvida por meio de Acordo de Cooperação Internacional
Vítima foi ouvida por meio de Acordo de Cooperação Internacional crédito: Divulgação/PF

Um homem brasileiro, morador da cidade de Varginha (MG), no Sul do estado, foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por perseguir virtualmente uma mulher mexicana residente da cidade de Chihuahua entre os anos de 2020 e 2023. O crime é conhecido como stalking.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a PF, foi cumprido um mandado judicial na casa do investigado em fevereiro de 2023 que resultou na apreensão de diversos equipamentos eletrônicos. Posteriormente, os itens foram submetidos à perícia.

Leia Mais

A vítima foi ouvida pela PF por meio de um Acordo de Cooperação Internacional e confirmou ter sido perseguida, de forma recorrente e constante, pelas redes sociais. Segundo ela, ambos tiveram um relacionamento e as perseguições ficaram mais intensas especialmente após o fim do namoro. 

Ainda conforme o relato, o brasileiro divulgou fotos íntimas da vítima em perfis falsos, provocando uma exposição difamatória. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com base nas provas dos eletrônicos e no depoimento, a PF concluiu pelo indiciamento do investigado por stalking, cometido em formato de cyberstalking internacional; pornografia não consensual e falsa identidade. Caso condenado, as penas somadas podem atingir 15 anos de reclusão. O inquérito foi concluído nesta quarta-feira (21/1) e segue para o Poder Judiciário Federal. 

Tópicos relacionados:

mexico minas-gerais pf stalking varginha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay