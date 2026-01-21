Brasileiro é indiciado pela PF por perseguição virtual de mexicana
Segundo a vítima, as perseguições se intensificaram após o término do relacionamento dos dois. Ele deve responder por stalking e pornografia não consensual
compartilheSIGA
Um homem brasileiro, morador da cidade de Varginha (MG), no Sul do estado, foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por perseguir virtualmente uma mulher mexicana residente da cidade de Chihuahua entre os anos de 2020 e 2023. O crime é conhecido como stalking.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a PF, foi cumprido um mandado judicial na casa do investigado em fevereiro de 2023 que resultou na apreensão de diversos equipamentos eletrônicos. Posteriormente, os itens foram submetidos à perícia.
Leia Mais
A vítima foi ouvida pela PF por meio de um Acordo de Cooperação Internacional e confirmou ter sido perseguida, de forma recorrente e constante, pelas redes sociais. Segundo ela, ambos tiveram um relacionamento e as perseguições ficaram mais intensas especialmente após o fim do namoro.
- Stalking é crime: saiba como se proteger de perseguição online
- BBB 26: Brasil tem 54 novos processos por importunação sexual por dia
Ainda conforme o relato, o brasileiro divulgou fotos íntimas da vítima em perfis falsos, provocando uma exposição difamatória.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com base nas provas dos eletrônicos e no depoimento, a PF concluiu pelo indiciamento do investigado por stalking, cometido em formato de cyberstalking internacional; pornografia não consensual e falsa identidade. Caso condenado, as penas somadas podem atingir 15 anos de reclusão. O inquérito foi concluído nesta quarta-feira (21/1) e segue para o Poder Judiciário Federal.