Brasileiro é indiciado pela PF por perseguição virtual de mexicana

Um homem brasileiro, morador da cidade de Varginha (MG), no Sul do estado, foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por perseguir virtualmente uma mulher mexicana residente da cidade de Chihuahua entre os anos de 2020 e 2023. O crime é conhecido como stalking.

Segundo a PF, foi cumprido um mandado judicial na casa do investigado em fevereiro de 2023 que resultou na apreensão de diversos equipamentos eletrônicos. Posteriormente, os itens foram submetidos à perícia.

A vítima foi ouvida pela PF por meio de um Acordo de Cooperação Internacional e confirmou ter sido perseguida, de forma recorrente e constante, pelas redes sociais. Segundo ela, ambos tiveram um relacionamento e as perseguições ficaram mais intensas especialmente após o fim do namoro.

Ainda conforme o relato, o brasileiro divulgou fotos íntimas da vítima em perfis falsos, provocando uma exposição difamatória.

Com base nas provas dos eletrônicos e no depoimento, a PF concluiu pelo indiciamento do investigado por stalking, cometido em formato de cyberstalking internacional; pornografia não consensual e falsa identidade. Caso condenado, as penas somadas podem atingir 15 anos de reclusão. O inquérito foi concluído nesta quarta-feira (21/1) e segue para o Poder Judiciário Federal.