Adolescente morre em confronto com a PM depois de incendiar viatura

Circula nas redes sociais o vídeo de um adolescente de 17 anos colocando fogo em uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em frente a um quartel, em Elói Mendes, Sul do estado. Uma câmera de segurança mostra o momento em que o jovem se aproxima da viatura, despeja um líquido inflamável sobre o veículo, e ateia fogo.

Segundo a PM, após incendiar a viatura, na noite da última quinta-feira (5/02), o jovem teria sacado uma arma durante uma abordagem policial e morreu baleado.

A corporação afirmou que determinou que o homem soltasse a arma e deitasse no chão, com as mãos na cabeça, o que não aconteceu. Ele manteve as mãos na cintura e sacou uma arma de cor prateada. Na sequência, dois policiais efetuaram disparos. O jovem foi atingido com sete perfurações no quadril, nas coxas, no braço e no tórax.





Ele foi socorrido e levado ao Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Elói Mendes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta sexta-feira (6/2).

Os policiais apreenderam com o adolescente, um revólver calibre .32 com três munições intactas A arma foi encaminhado à Polícia Civil.

Ainda conforme a PM, a perícia da PC também recolheu materiais que podem ter sido usados no crime, como uma garrafa PET, um isqueiro e munições. Consta no registro policial, que não há câmeras de segurança no local exato onde ocorreu a abordagem.

Versão da família do jovem

A mãe do adolescente, Lindiamara Alves, contestou a versão apresentada pela corporação e afirmou que o seu filho não estava armado. "Falaram que ele estava com uma arma, mas eu quero saber onde está essa arma", questionou.

Versões das autoridades

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), o jovem nunca havia cumprido medidas socioeducativas.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que deslocou a perícia oficial ao local dos fatos e realizou os trabalhos de praxe.

A reportagem também procurou a corregedoria da PMMG e questionou sobre a conduta adotada pelos militares e sobre as medidas adotadas, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.