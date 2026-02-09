Suspeito de matar idoso e incendiar corpo é preso em ação policial

Um homem de 23 anos foi preso nesta segunda-feira (9/2) em São Mateus (ES) durante uma ação integrada entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e as polícias Civil e Penal do Espírito Santo. O alvo da ação é suspeito de participar do homicídio de um idoso, de 65 anos, que, logo após o crime, ainda teve o corpo incinerado dentro do próprio veículo.

O crime ocorreu em 21/7/2025, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Após o assassinato, o automóvel com os restos mortais da vítima foi localizado completamente carbonizado às margens da BR-381, no distrito de Baguari, no mesmo município.

A investigação da PCMG apontou que o crime foi premeditado. A motivação foi uma dívida estimada em aproximadamente R$ 200 mil com a vítima. Outro suspeito de envolvimento no mesmo homicídio, um homem de 34 anos, foi preso pela corporação no dia 28/8/2025, em Governador Valadares.

No decorrer das investigações, a PCMG representou pela prisão do investigado; o pedido, cumprido nesta segunda-feira (9/2), foi deferido pelo Poder Judiciário em janeiro deste ano. O suspeito está à disposição da Justiça.