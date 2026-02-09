MG: produtos agropecuários irregulares avaliados em R$ 3 mi são apreendidos

Aproximadamente 21 toneladas de produtos agropecuários, como inseticidas, fertilizantes e agrotóxicos, com indícios de contrabando e falsificação, foram apreendidas em estabelecimentos comerciais de Uberaba, no Triângulo Mineiro. As apreensões ocorreram na tarde desta segunda-feira (9/2), em ação conjunta entre Receita Federal, Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

Segundo informações da Receita Federal em Uberaba, o responsável por um dos estabelecimentos foi conduzido à Polícia Federal (PF) para prestar esclarecimentos e, após os procedimentos iniciais, foi liberado.

“Os produtos estavam armazenados e eram comercializados em desacordo com a legislação vigente, representando risco potencial à saúde pública, ao meio ambiente e à regularidade do mercado”, destacou nota da Receita Federal.

As mercadorias apreendidas permanecerão sob custódia dos órgãos competentes e, após a conclusão dos trâmites legais, serão destruídas ou destinadas a instituições públicas parceiras, com destinação ambientalmente adequada e sustentável.

