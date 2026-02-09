Carnaval de BH: PM recupera 29 celulares furtados em concentração de bloco

Vinte e nove celulares furtados durante a concentração do Mamá na Vaca – bloco de carnaval que desfilou no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesse sábado (7/2) – foram recuperados pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Os aparelhos estavam em um hotel no Centro de BH, onde dois homens oriundos de outros estados acabaram presos no mesmo dia.

Segundo a PMMG, várias ocorrências foram registradas por foliões durante a concentração do bloco. Depois de rastrear o GPS do telefone de uma das vítimas, os militares chegaram à rua Olegário Maciel, no Centro.

Ao averiguar dois quartos onde dois homens, naturais do Rio de Janeiro e do Pará, se hospedavam nas últimas horas, os policiais encontraram todos os aparelhos furtados.

Com a intenção de bloquear o sinal, os suspeitos embrulharam vários telefones com papel alumínio. A prática já é conhecida e usada também em tornozeleiras eletrônicas.

Algumas das vítimas recuperaram os itens roubados no mesmo dia ao comparecer ao hotel. A PMMG prendeu dois homens, de 25 e 37 anos. Três rolos de papel alumínio e um relógio foram apreendidos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata