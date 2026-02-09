Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL 2026

Carnaval de BH: PM recupera 29 celulares furtados em concentração de bloco

Os aparelhos de celular foram encontrados em um quarto de hotel no Centro de Belo Horizonte, nesse sábado (7/2)

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
09/02/2026 17:28 - atualizado em 09/02/2026 17:33

compartilhe

SIGA
x
Os aparelhos estavam escondidos em uma mochila e alguns estavam cobertos por papel alumínio para bloquear o sinal
Os aparelhos foram encontrados em um quarto de hotel no Centro de BH crédito: PMMG/Divulgação

Vinte e nove celulares furtados durante a concentração do Mamá na Vaca – bloco de carnaval que desfilou no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesse sábado (7/2) – foram recuperados pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Os aparelhos estavam em um hotel no Centro de BH, onde dois homens oriundos de outros estados acabaram presos no mesmo dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a PMMG, várias ocorrências foram registradas por foliões durante a concentração do bloco. Depois de rastrear o GPS do telefone de uma das vítimas, os militares chegaram à rua Olegário Maciel, no Centro.

Ao averiguar dois quartos onde dois homens, naturais do Rio de Janeiro e do Pará, se hospedavam nas últimas horas, os policiais encontraram todos os aparelhos furtados.

Leia Mais

Com a intenção de bloquear o sinal, os suspeitos embrulharam vários telefones com papel alumínio. A prática já é conhecida e usada também em tornozeleiras eletrônicas.

Algumas das vítimas recuperaram os itens roubados no mesmo dia ao comparecer ao hotel. A PMMG prendeu dois homens, de 25 e 37 anos. Três rolos de papel alumínio e um relógio foram apreendidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

bh carnaval-2026 policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay