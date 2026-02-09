Assine
CARNAVAL 2026

BH: casal viaja de SP para furtar mais de 25 celulares no Ensaios da Anitta

Suspeitos vieram de outro estado com objetivo de furtar celulares em eventos na capital mineira até o fim do carnaval

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/02/2026 10:11 - atualizado em 09/02/2026 10:24

O homem confessou que veio de São Paulo e que o casal pretendia frequentar festas e eventos até o fim do carnaval para cometer furtos crédito: PMMG/Reprodução

Um casal foi preso ao furtar 27 celulares durante o evento “Ensaios da Anitta”, realizado nesse sábado (7/2), na esplanada do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Os suspeitos, um homem e uma mulher de 32 anos, foram detidos na mesma noite.

Segundo a Polícia Militar, equipes receberam diversos relatos de furtos durante o show. Uma das vítimas informou que o aparelho possuía sistema de rastreamento ativo.

Com base nos dados, os militares abordaram o casal dentro de um táxi no Bairro Europa, em Contagem (MG), na Região Metropolitana da capital. O homem estava com três celulares no bolso e conseguiu desbloquear apenas um. Os outros recebiam chamadas constantes e, ao atender, os donos afirmaram que os aparelhos haviam sido furtados.

A mulher disse inicialmente que portava apenas o próprio telefone, mas, depois de revista, foram encontrados mais aparelhos em uma bolsa de mão e em uma cinta presa ao corpo. Ao todo, 27 celulares foram apreendidos.

De acordo com a polícia, o homem confessou que ambos vieram de São Paulo com o objetivo de frequentar festas e eventos até o fim do carnaval para cometer furtos. Eles também teriam alugado um imóvel de difícil acesso para dificultar a localização em caso de rastreamento dos aparelhos.

Os suspeitos foram encaminhados à Polícia Civil de Minas Gerais, e o caso segue sob investigação. Um terceiro envolvido ainda é procurado.

