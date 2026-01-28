Assine
Adolescentes são apreendidos ao furtar seis bicicletas em MG

Grupo foi flagrado depois de uma série de furtos em supermercados; jovem de 20 anos foi preso

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/01/2026 06:16 - atualizado em 28/01/2026 07:09

Adolescentes são apreendidos e um jovem preso por furtar seis bicicletas em Ipatinga (MG), no Vale do Rio Doce
Adolescentes são apreendidos e um jovem preso por furtar seis bicicletas em Ipatinga (MG), no Vale do Rio Doce

Três adolescentes foram apreendidos e um jovem de 20 anos preso por envolvimento no furto de seis bicicletas nessa segunda-feira (26/1), em Ipatinga (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início depois do Centro de Operações (Copom) receber uma denúncia de furto no estacionamento de um supermercado no bairro Canaã. A vítima relatou que, enquanto fazia compras, teve a bicicleta furtada por três indivíduos e uma mulher, que fugiram pela Avenida Selim em direção à feira do Canaã.

Durante o atendimento, uma nova denúncia indicou que o mesmo grupo tentava furtar outra bicicleta. As viaturas do 14º Batalhão iniciaram rastreamento e localizaram suspeitos nas proximidades de um supermercado no bairro Caravelas. Ao receberem ordem de parada, os autores fugiram em direção à BR-381, abandonando uma bicicleta e uma mochila contendo ferramentas, tinta spray, roupas e outros objetos utilizados na prática criminosa.

A análise de imagens das câmeras de segurança revelou que o grupo utilizava bicicletas para cometer os furtos e que outros veículos também estavam envolvidos. Os suspeitos foram identificados como reincidentes nesse tipo de crime.

Os militares seguiram até um endereço ligado aos envolvidos, no bairro Planalto. Os suspeitos tentaram fugir por uma área de vegetação, mas um homem de 20 anos foi preso e três adolescentes, de 14, 15 e 17 anos, foram apreendidos.

No interior da residência, a PM encontrou a bicicleta furtada e outras bicicletas sem comprovação de origem, que foram apreendidas. Os veículos e materiais recolhidos foram encaminhados ao pátio credenciado e à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.

