MEIO AMBIENTE

PM recupera R$ 70 mil em produtos agrícolas furtados

Material teria saído de Uberlândia com destino a Paracatu, mas os ocupantes dos veículos não conseguiram comprovar a origem

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
23/01/2026 16:55

PM recupera R$ 70 mil em produtos agrícolas furtados
PM recupera R$ 70 mil em produtos agrí­colas furtados em Guarda-Mor crédito: Divulgação/PMMG

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de R$ 70 mil em defensivos agrícolas furtados durante uma operação na madrugada dessa quinta-feira (22/1) na MG-188, em Guarda-Mor (MG), no Noroeste do estado.

A carga estava em um caminhão que seguia em conjunto com um carro de passeio e não tinha documentação fiscal.

Os produtos teriam saído de Uberlândia com destino a Paracatu, mas os ocupantes dos veículos não conseguiram comprovar a origem da mercadoria. A polícia, então, identificou vítimas de furto em Paracatu, Guarda-Mor e Vazante, que compareceram à delegacia e tiveram parte do material restituído.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Quatro pessoas foram presas na hora. A ocorrência teve apoio da Polícia Civil e resultou ainda na identificação e prisão de outro suspeito ligado ao esquema.

