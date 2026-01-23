PM recupera R$ 70 mil em produtos agrícolas furtados

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de R$ 70 mil em defensivos agrícolas furtados durante uma operação na madrugada dessa quinta-feira (22/1) na MG-188, em Guarda-Mor (MG), no Noroeste do estado.



A carga estava em um caminhão que seguia em conjunto com um carro de passeio e não tinha documentação fiscal.



Os produtos teriam saído de Uberlândia com destino a Paracatu, mas os ocupantes dos veículos não conseguiram comprovar a origem da mercadoria. A polícia, então, identificou vítimas de furto em Paracatu, Guarda-Mor e Vazante, que compareceram à delegacia e tiveram parte do material restituído.

Quatro pessoas foram presas na hora. A ocorrência teve apoio da Polícia Civil e resultou ainda na identificação e prisão de outro suspeito ligado ao esquema.