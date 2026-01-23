Crianças de toda BH têm atividades gratuitas de férias na próxima semana
Programa "Escola nas Férias" começa na próxima segunda-feira (26/1) com programações gratuitas para crianças e adolescentes em mais de 200 escolas
Mais de 200 escolas municipais de Belo Horizonte (MG) oferecem uma programação gratuita para crianças e adolescentes, envolvendo atividades de culinária, cultura e esportes, de forma gratuita. O projeto tem duração de uma semana e os pequenos podem aproveitar as atividades a partir da próxima segunda-feira (26/1), até a sexta-feira (30).
A programação, batizada de “Escola nas Férias”, é fruto da articulação conjunta entre as secretarias municipais de Educação, Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional e Esportes e Lazer, além da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.
De acordo com a Prefeitura Municipal (PBH), crianças e adolescentes de 4 a 14 anos podem se inscrever nas secretarias das escolas municipais inscritas no programa, até o dia do encerramento. Para participar da programação não é preciso ser aluno da rede pública.
Cada instituição define as atividades e os dias em que elas acontecerão. Na programação, estão oficinas de culinária, dança, brinquedos infláveis, sessão de cinema, circo, práticas esportivas e caça ao tesouro, além de passeios fora do ambiente escolar, como visita ao boliche e a parques.
Ainda segundo a PBH, serão oferecidas três refeições diárias a cada participante. Para Luana Oliveira, da gerência da Educação Integral da Smed, o foco do primeiro dia do programa será o acolhimento em um ambiente integrado e seguro para crianças e adolescentes. “Esperamos que seja divertido e atraente para todos os participantes. Será o início de uma semana que fortalecerá vínculos comunitários e criará boas memórias, além de apoiar as famílias que precisam de suporte durante as férias escolares", afirmou.
Onde acontecerão as atividades?
Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), de Educação Infantil (Emeis) e creches parceiras oferecem as atividades. Confira a lista, organizada por regional da capital:
Barreiro
-
E. M. Aires Da Mata Machado
-
E. M. Ana Alves Teixeira
-
E. M. Antônio Aleixo
-
E. M. Aurélio Buarque De Holanda
-
E. M. Ciac Lucas Monteiro Machado
-
E. M. Cônego Sequeira
-
E. M. Dinorah Magalhães Fabri
-
E. M. Dulce Maria Homem
-
E. M. Edith Pimenta Da Veiga
-
E. M. Eloy Heraldo Lima
-
E. M. Helena Antipoff
-
E. M. Luiz Gatti
-
E. M. Presidente Itamar Franco
-
E. M. Professor Hilton Rocha
-
E. M. Professor Mello Cançado
-
E. M. Professora Isaura Santos
-
E. M. Solar Rubi
-
E. M. União Comunitária
-
E. M. Vinícius De Moraes
-
E. M. Antônio Mourão Guimarães
-
E. M. Antônio Salles Barbosa
-
E. M. Jonas Barcellos Corrêa
-
E. M. Luiz Gonzaga Júnior
-
E. M. Padre Flávio Giammetta
-
E. M. Pedro Aleixo E. M. Pedro Nava
-
E. M. Polo De Educação Integrada
-
E. M. Sebastião Guilherme De Oliveira
-
Escola Municipal De Educação Infantil Águas Claras Escola
-
Municipal De Educação Infantil Bairro Das Indústrias Escola
-
Municipal De Educação Infantil Cardoso Escola Municipal De
-
Educação Infantil Diamante
-
Escola Municipal De Educação Infantil Itaipu
-
Escola Municipal De Educação Infantil Jatobá Iv
-
Cesclar - Centro De Educacao Infantil Santa Clara
-
Creche Abrigo Coracao De Jesus
-
Creche Casinha Da Vovo
-
Creche Comunitaria Do Bairro Santa Cecília J. A. B. F. De Deus
-
Instituto Educacional Caminhar
-
Creche Dona Quita Tolentino
-
Creche Sao Jose Operario
Centro-Sul
-
E. M. Benjamim Jacob
-
E. M. Mestre Paranhos
-
E. M. Padre Guilherme Peters
-
E. M. Santo Antônio
-
E. M. Theomar De Castro Espíndola
-
E. M. Ulysses Guimarães
-
E. M. Imaco
-
E. M. Marconi
-
E. M. Paulo Mendes Campos
-
E. M. Presidente João Pessoa
-
E. M. Professor Edson Pisani
-
E. M. Senador Levindo Coelho
-
E. M. Vila Fazendinha
-
Escola Municipal De Educação Infantil Cafezal
-
Escola Municipal De Educação Infantil Capivari
-
Escola Municipal De Educação Infantil São João
-
Escola Municipal De Educação Infantil Timbiras
-
Escola Municipal De Educação Infantil Vila Conceição
Leste
-
E. M. Fernando Dias Costa
-
E. M. George Ricardo Salum
-
E. M. Israel Pinheiro
-
E. M. Monsenhor João Rodrigues De Oliveira
-
E. M. Padre Francisco Carvalho Moreira
-
E. M. Professor Domiciano Vieira
-
E. M. Professor Lourenço De Oliveira
-
E. M. Professora Alcida Torres
-
E. M. Santos Dumont
-
E. M. Wladimir De Paula Gomes
-
E. M. Doutor Júlio Soares
-
E. M. Emídio Berutto
-
E. M. Levindo Lopes
-
Escola Municipal De Educação Infantil Baleia Escola
-
Municipal De Educação Infantil Caetano Furquim Escola
-
Municipal De Educação Infantil Paraíso Escola
-
Municipal De Educação Infantil Taquaril
Nordeste
-
E. M. Agenor Alves De Carvalho
-
E. M. Carolina Maria De Jesus
-
E. M. Francisco Bressane De Azevedo
-
E. M. Governador Carlos Lacerda
-
E. M. Governador Ozanam Coelho
-
E. M. Henriqueta Lisboa
-
E. M. Honorina Rabello
-
E. M. Oswaldo França Júnior
-
E. M. Pérsio Pereira Pinto
-
E. M. Prefeito Souza Lima
-
E. M. Professor Paulo Freire
-
E. M. Professora Consuelita Cândida
-
E. M. Professora Eleonora Pieruccetti
-
E. M. Professora Maria Mazarello
-
E. M. Professora Maria Modesta Cravo
-
E. M. Américo Renê Giannetti
-
E. M. Anísio Teixeira
-
E. M. Hugo Pinheiro Soares
-
E. M. Jardim Vitória
-
E. M. José De Calasanz
-
E. M. Maria Da Assunção De Marco
-
E. M. Moteiro Lobato
-
E. M. Murilo Rubião
-
E. M. Professor Edgar Da Matta Machado
-
E. M. Professor Milton Lage
-
E. M. Professora Acidália Lott
-
E. M. Professora Helena Abdalla
-
E. M. Sobral Pinto
-
Escola Municipal De Educação Infantil Jardim Vitória III
-
Escola Municipal De Educação Infantil Parque Real
-
Escola Municipal De Educação Infantil Vila Maria
Noroeste
-
E. M. Belo Horizonte
-
E. M. Carlos Góis
-
E. M. Maria De Rezende Costa
-
E. M. Professor Cláudio Brandão
-
E. M. Professor João Camilo De Oliveira Torres
-
E. M. Arthur Guimarães
-
E. M. Augusta Medeiros
-
E. M. Dom Bosco
-
E. M. Dom Jaime De Barros Câmara
-
E. M. Honorina De Barros
-
E. M. João Pinheiro
-
E. M. Luigi Toniolo
-
E. M. Monsenhor Artur De Oliveira
-
E. M. Nossa Senhora Do Amparo
-
E. M. Padre Edeimar Massote
-
Escola Municipal De Educação Infantil Califórnia Escola
-
Municipal De Educação Infantil Califórnia Ii Escola Municipal
-
De Educação Infantil Cornélio Vaz De Melo Escola Municipal
-
De Educação Infantil Pituchinha Escola Municipal De
-
Educação Infantil Sabinópolis Escola Municipal De Educação
-
Infantil Vila Senhor Dos Passos
Norte
-
E. M. Cônsul Antônio Cadar
-
E. M. Desembargador Loreto Ribeiro De Abreu
-
E. M. Florestan Fernandes
-
E. M. Herbert José De Souza
-
E. M. Jardim Felicidade
-
E. M. Minervina Augusta
-
E. M. Professor Daniel Alvarenga
-
E. M. Rui Da Costa Val
-
E. M. Sebastiana Novais
-
E. M. Secretário Humberto Almeida
-
E. M. Acadêmico Vivaldi Moreira
-
E. M. Francisco Campos
-
E. M. Hélio Pellegrino
-
E. M. Hilda Rabello Matta
-
E. M. José Maria Dos Mares Guia
-
E. M. Maria Silveira
-
E. M. Sérgio Miranda
-
E. M. Tristão Da Cunha
-
E. M. Josefina Souza Lima
-
Escola Municipal De Educação Infantil Xodó Marise
Oeste
-
E. M. Francisca De Paula
-
E. M. João Do Patrocínio
-
E. M. Magalhães Drumond
-
E. M. Mestre Ataíde
-
E. M. Salgado Filho
-
E. M. Ensino Especial Frei Leopoldo
-
E. M. Hugo Werneck
-
E. M. Oswaldo Cruz
-
E. M. Padre Henrique Brandão
-
E. M. Prefeito Aminthas De Barros
-
E. M. Professor Mário Werneck
-
E. M. Professora Efigênia Vidigal
-
E. M. Tenente Manoel Magalhães Penido Escola
-
Municipal De Educação Infantil Gameleira Escola
-
Municipal De Educação Infantil Grajaú Escola
-
Municipal De Educação Infantil Palmeiras
Pampulha
-
E. M. Carmelita Carvalho Garcia
-
E. M. Francisca Alves
-
E. M. Anne Frank
-
E. M. Aurélio Pires
-
E. M. Dom Orione
-
E. M. José Madureira Horta
-
E. M. Júlia Paraíso
-
E. M. Lídia Angélica
-
E. M. Maria De Magalhães Pinto
-
E. M. Marlene Pereira Rancante
-
E. M. Professor Amilcar Martins
-
E. M. Professora Alice Nacif
-
E. M. Ignácio De Andrade Melo
-
E. M. Santa Terezinha
-
Escola Municipal De Educação Infantil Manacas
-
Escola Municipal De Educação Infantil Vila Antena
Venda Nova
-
E. M. Dora Tomich Laender
-
E. M. Dr. José Xavier Nogueira
-
E. M. Joaquim Dos Santos
-
E. M. José Maria Alkmim
-
E. M. Tancredo Phideas Guimarães
-
E. M. Zilda Arns
-
Cac Venda Nova
-
E. M. Adauto Lúcio Cardoso
-
E. M. Antônia Ferreira
-
E. M. Antônio Gomes Horta
-
E. M. Armando Ziller
-
E. M. Carlos Drummond De Andrade
-
E. M. Cora Coralina
-
E. M. Deputado Renato Azeredo
-
E. M. Elisa Buzelin
-
E. M. Geraldo Teixeira Da Costa
-
E. M. Gracy Vianna Lage
-
E. M. Jardim Leblon
-
E. M. Mário Mourão Filho
-
E. M. Milton Campos
-
E. M. Moysés Kalil
-
-
E. M. Presidente Tancredo Neves
-
E. M. Professor Moacyr Andrade
-
E. M. Professor Pedro Guerra
-
E. M. Professor Tabajara Pedroso
-
E. M. Professora Ondina Nobre
-
E. M. Vicente Guimarães
-
Escola Municipal De Educação Infantil Alessandra Salum Cadar
-
Escola Municipal De Educação Infantil Jardim Dos Comerciários
-
Escola Municipal De Educação Infantil Lagoa
-
Escola Municipal De Educação Infantil Mantiqueira
-
Escola Municipal De Educação Infantil Navegantes
-
Escola Municipal De Educação Infantil Nova Iorque
-
Escola Municipal De Educação Infantil São João Batista
-
Escola Municipal De Educação Infantil Serra Verde
-
Escola Municipal De Educação Infantil Vila Apolônia