EDUCAÇÃO

Projeto PlayMinas realiza oficinas de games em escola municipal de BH

Projeto estadual usa cultura gamer para aproximar estudantes da tecnologia e da economia criativa em Belo Horizonte

23/01/2026 14:09 - atualizado em 23/01/2026 14:10

Games entram na rotina de escola municipal em Venda Nova com etapa do PlayMinas nos dias 26 e 27 de janeiro
Games entram na rotina de escola municipal em Venda Nova com etapa do PlayMinas nos dias 26 e 27 de janeiro crédito: Divulgação

O PlayMinas inicia o calendário de 2026 com uma etapa em Venda Nova, em Belo Horizonte. Nos dias 26 e 27 de janeiro, o projeto ocupa a Escola Municipal Padre Marzano Matias, no Bairro Rio Branco, com atividades gratuitas voltadas à cultura gamer e à inovação digital.

A programação ocorre das 8h às 17h e inclui oficinas e experiências interativas para estudantes e educadores da rede pública. Os jogos digitais são usados como eixo para estimular pensamento crítico, criatividade e contato com linguagens tecnológicas.

A iniciativa integra um circuito itinerante que percorre Minas Gerais desde 2025. O projeto é promovido pela Codemge e pelo Governo de Minas Gerais, em parceria com a Sedese e o Instituto Novare.

Serviço

  • PlayMinas | Venda Nova
  • Local: Escola Municipal Padre Marzano Matias
  • Endereço: Rua Érico Veríssimo, 1280, bairro Rio Branco, Belo Horizonte, MG
  • Data: 26 e 27 de janeiro de 2026
  • Horário: 08h às 17h
  • Mais informações: site oficial do projeto

bh escola gratuita municipal

