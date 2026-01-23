Projeto PlayMinas realiza oficinas de games em escola municipal de BH

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O PlayMinas inicia o calendário de 2026 com uma etapa em Venda Nova, em Belo Horizonte. Nos dias 26 e 27 de janeiro, o projeto ocupa a Escola Municipal Padre Marzano Matias, no Bairro Rio Branco, com atividades gratuitas voltadas à cultura gamer e à inovação digital.

A programação ocorre das 8h às 17h e inclui oficinas e experiências interativas para estudantes e educadores da rede pública. Os jogos digitais são usados como eixo para estimular pensamento crítico, criatividade e contato com linguagens tecnológicas.

A iniciativa integra um circuito itinerante que percorre Minas Gerais desde 2025. O projeto é promovido pela Codemge e pelo Governo de Minas Gerais, em parceria com a Sedese e o Instituto Novare.

