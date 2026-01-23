Projeto PlayMinas realiza oficinas de games em escola municipal de BH
Projeto estadual usa cultura gamer para aproximar estudantes da tecnologia e da economia criativa em Belo Horizonte
O PlayMinas inicia o calendário de 2026 com uma etapa em Venda Nova, em Belo Horizonte. Nos dias 26 e 27 de janeiro, o projeto ocupa a Escola Municipal Padre Marzano Matias, no Bairro Rio Branco, com atividades gratuitas voltadas à cultura gamer e à inovação digital.
A programação ocorre das 8h às 17h e inclui oficinas e experiências interativas para estudantes e educadores da rede pública. Os jogos digitais são usados como eixo para estimular pensamento crítico, criatividade e contato com linguagens tecnológicas.
A iniciativa integra um circuito itinerante que percorre Minas Gerais desde 2025. O projeto é promovido pela Codemge e pelo Governo de Minas Gerais, em parceria com a Sedese e o Instituto Novare.
Serviço
- PlayMinas | Venda Nova
- Local: Escola Municipal Padre Marzano Matias
- Endereço: Rua Érico Veríssimo, 1280, bairro Rio Branco, Belo Horizonte, MG
- Data: 26 e 27 de janeiro de 2026
- Horário: 08h às 17h
- Mais informações: site oficial do projeto