GTA 6 deve sair por US$ 70, segundo ex-funcionário da Rockstar

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O GTA 6, jogo mais aguardado da indústria para 2026, pode chegar ao mercado com preço base de US$ 70, o equivalente a R$ 390, na atual cotação. A informação ganhou força após declaração do ex-animador da Rockstar Games Mike York, em meio à ansiedade dos fãs causada por dois adiamentos do título, primeiro de 2025 para maio de 2026 e, depois, para novembro do mesmo ano.

Em entrevista ao site Esports Insider, York afirmou que não acredita em um lançamento a US$ 100. “Eu não acho que o preço do GTA 6 vai ser US$ 100. Acho que ele vai sair por US$ 70, dentro do padrão normal dos lançamentos”, disse. Segundo ele, a Rockstar não precisaria elevar o valor do jogo base para garantir retorno financeiro, já que o volume de vendas tende a ser massivo.

A discussão sobre preço também foi tema do podcast Glitch Clube, do Portal Uai, apresentado por Leo Lima e Julio Stehling. Julio destacou que os rumores sobre valores mais altos circulam com força nas redes e fóruns especializados. “O pessoal está especulando muito a possibilidade deles quererem cobrar mais caro ainda, botar uns 80 dólares ali”, afirmou.

Leo Lima avaliou que a própria Rockstar ajudou a consolidar o patamar atual da indústria. “Com certeza o jogo base vai ser lançado a 70 dólares, mas uma versão que venha com tudo completo, com passes e expansões, pode chegar tranquilamente a 100 ou 120 dólares”, disse durante o programa.

Para Julio, independentemente do valor, o desempenho comercial do título parece garantido. “Independente do que eles lançarem, vai vender pelo menos o suficiente para eles lucrarem, e lucrarem muito”, afirmou, ao comentar a força da marca GTA no mercado global.

O podcast também abordou a escala da produção. Segundo Julio, GTA 6 representa um marco histórico. “É o primeiro jogo na história da humanidade que tem um orçamento na casa dos bilhões”, disse. A expectativa é que esse investimento se reflita em sistemas mais complexos de jogabilidade e interações inéditas.

Entre os desafios apontados está a manutenção do tom satírico da franquia. “GTA é muito baseado em comentário social, mas como eles vão encaixar isso sem afastar metade da audiência, eu não sei”, ponderou Julio, ao lembrar que o mundo mudou desde o lançamento de GTA V, em 2013.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GTA 6 está previsto para 19 de novembro de 2026 e será lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Até o momento, a Rockstar Games não confirmou oficialmente o preço nem detalhes sobre edições especiais ou políticas de pré-venda.