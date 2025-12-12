Clair Obscur faz história, leva Jogo do Ano e 9 prêmios no TGA 2025

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O RPG Clair Obscur: Expedition 33, do estúdio francês Sandfall Interactive, dominou a premiação do The Game Awards 2025. O título venceu nove categorias, incluindo o cobiçado Jogo do Ano, superando o recorde de produções de grande orçamento, como The Last of Us, que venceu sete categorias em 2020.

A transmissão do evento foi acompanhada pelo Glitch Clube, podcast de games do Estado de Minas. Os repórteres Leo Lima e Izabella Caixeta conduziram a cobertura. Os desenvolvedores mineiros Julio Stehling, da Lei de Bug Studio, e João Brant, da Long Hat House Studio, comentaram a premiação. Para Izabella, a vitória do título francês foi uma confirmação de sua qualidade: “Zero surpresas.” João demonstrou surpresa com a quantidade de premiações: “Não esperava que o Expedition ia fazer a limpa”, comentou.

O jogo chamou a atenção desde o lançamento, em abril de 2025, por sua identidade visual. A estética é inspirada diretamente na Belle Époque e foge dos padrões de fantasia mais tradicionais. A proposta narrativa acompanha a Expedição 33, um grupo com uma missão quase suicida. Eles tentam interromper um ciclo trágico causado pela misteriosa entidade conhecida como Paintress. O roteiro aposta em temas como luto, medo e esperança.

Durante a análise, Izabella Caixeta ressaltou que a força do título reside na harmonia de seus componentes. “O conjunto da obra que ganhou? Não especificamente a gameplay, mas o que o todo acabou construindo”, pontuou a repórter.

Os desenvolvedores destacaram a excelência do conjunto da obra, para além da mecânica de jogo. “O Clair Obscur está muito na narrativa e na execução das coisas. Tudo é excelente: o gráfico é excelente, a música é excelente, e foi isso que levou”, afirmou João sobre a vitória.

Um dos pontos altos apontados na transmissão foi o alto nível artístico do jogo. “O game conseguiu se carregar muito pela questão da experiência estética”, pontuou Júlio. Os gráficos, a trilha sonora, as atuações e a construção do mundo se uniram para formar uma experiência marcante. “Em tudo quanto é critério estético de uma experiência narrativa audiovisual, eles se saíram muito bem. Foi minucioso, foi excepcional”, complementou Júlio.

A conquista das nove estatuetas é vista como um marco que transcende a premiação de um único jogo. “O The Game Awards premiou a criatividade e a inovação, além do que era mainstream”, analisa Leo.

Leo conclui que o sucesso de Clair Obscur mostra um novo caminho: “O público quer jogar uma experiência concisa que entrega uma novidade”, concluiu na análise da premiação.

