Fluxo e W7M anunciam fusão e criam operação unificada
Integração passa a valer para todas as frentes competitivas e de conteúdo
As organizações de e-sports Fluxo e W7M anunciaram a fusão de suas operações em São Paulo, na última segunda-feira (9/12).
A união cria a marca Fluxo W7M e passa a concentrar gestão, elencos e área comercial em uma estrutura única. O movimento ocorre após mais de um ano de atuação conjunta no League of Legends. Segundo Felipe Funari, CEO da W7M, o objetivo é “criar uma organização mais forte e com maior capacidade de gerar valor”.
Nobru e Cerol permanecem como sócios. A nova estrutura reúne equipes de League of Legends, CS2, Rainbow Six, Free Fire, EA FC e Fluxo FC. Contratos com patrocinadores foram mantidos. A integração já está em andamento e passa a valer para todas as frentes competitivas e de conteúdo.