Assine
overlay
Início Tecnologia
E-SPORTS

Fluxo e W7M anunciam fusão e criam operação unificada

Integração passa a valer para todas as frentes competitivas e de conteúdo

Publicidade
Carregando...
Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
10/12/2025 15:19

compartilhe

SIGA
x
Fluxo e W7M anunciam hoje (9) a fusão de suas operações, unindo forças para criar uma nova organização que integra, de forma complementar, duas potências do e-sports brasileiro.
Fluxo e W7M anunciam a fusão de suas operações, unindo forças para criar uma nova organização que integra de forma complementar duas potências do e-sports brasileiro crédito: Divulgação

As organizações de e-sports Fluxo e W7M anunciaram a fusão de suas operações em São Paulo, na última segunda-feira (9/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A união cria a marca Fluxo W7M e passa a concentrar gestão, elencos e área comercial em uma estrutura única. O movimento ocorre após mais de um ano de atuação conjunta no League of Legends. Segundo Felipe Funari, CEO da W7M, o objetivo é “criar uma organização mais forte e com maior capacidade de gerar valor”.

Nobru e Cerol permanecem como sócios. A nova estrutura reúne equipes de League of Legends, CS2, Rainbow Six, Free Fire, EA FC e Fluxo FC. Contratos com patrocinadores foram mantidos. A integração já está em andamento e passa a valer para todas as frentes competitivas e de conteúdo.

Tópicos relacionados:

e-sports games tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay