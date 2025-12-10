Fluxo e W7M anunciam fusão e criam operação unificada

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

As organizações de e-sports Fluxo e W7M anunciaram a fusão de suas operações em São Paulo, na última segunda-feira (9/12).

A união cria a marca Fluxo W7M e passa a concentrar gestão, elencos e área comercial em uma estrutura única. O movimento ocorre após mais de um ano de atuação conjunta no League of Legends. Segundo Felipe Funari, CEO da W7M, o objetivo é “criar uma organização mais forte e com maior capacidade de gerar valor”.

Nobru e Cerol permanecem como sócios. A nova estrutura reúne equipes de League of Legends, CS2, Rainbow Six, Free Fire, EA FC e Fluxo FC. Contratos com patrocinadores foram mantidos. A integração já está em andamento e passa a valer para todas as frentes competitivas e de conteúdo.

