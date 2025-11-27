Perfect World libera expansão Reino Oriental com nova classe

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Level Up liberou a expansão Reino Oriental em Perfect World, trazendo a classe Ceifador, uma nova área explorável e itens inéditos.

O conteúdo já está disponível para jogadores brasileiros e amplia o mapa de Pan Gu com missões, inimigos e recursos de personalização. A atualização chega junto ao ciclo de Black Friday, que oferece bônus de até 50 por cento na compra de GOLD entre 27 de novembro e 2 de dezembro, além de eventos temáticos até 8 de dezembro com multiplicadores de experiência e aumento de drops.

Segundo o CEO Fernando Mazza, Perfect World mantém uma comunidade fiel há quase duas décadas. Ele diz que o foco é atualizar o jogo sem perder sua identidade: “Perfect World ocupa um lugar único na história da Level Up Para mim, há também uma conexão pessoal: quando deixei a Level Up há 18 anos, minha última contribuição foi justamente a recomendação de Perfect World.”, afirma.