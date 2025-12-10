Moonlighter 2 transforma rotina em diversão viciante

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Moonlighter 2 é uma sequência direta do seu antecessor. Um roguelike misturado com gerenciamento de comércio no qual o jogador é um comerciante que se aventura pelo mundo lutando contra monstros para conseguir relíquias e vender em sua loja.

No final do primeiro jogo sua cidade foi dominada por um monstro chamado Moloch “o colecionador de universos" e você foi forçado a realocar sua loja para outra cidade, até que um dia uma força misteriosa lhe promete realizar seus desejos caso consiga vender uma grande quantidade de itens em sua loja. Agora você corre atrás desta promessa para poder salvar sua cidade.

Em Moonlighter 2, a experiência transforma repetição em conforto e desafio em vontade de continuar jogando. 11 bit studios/divulgação

O jogo se divide em duas partes distintas: as dungeons e a sua loja. No primeiro é onde você enfrenta os monstros para conseguir os tesouros. Por ser no estilo roguelike, a gameplay tende a ser mais repetitiva, ou seja, você vai acabar repetindo cada dungeon dezenas de vezes. Para evitar que o jogo fique enfadonho, elas se modificam a cada tentativa.

Ao longo da aventura, o jogador constantemente desbloqueia ou descobre algo novo, o que dá um sentido de progresso e vontade de continuar a jogar. O nível de dificuldade não é absurdo como outros jogos do gênero, mas o jogador mais casual vai ter certa dificuldade já que cada erro conta e pode ser a diferença entre viver e morrer.

Em Moonlighter 2, explorar masmorras, voltar vivo e transformar o perigo em lucro vira um ciclo difícil de largar. 11 bit studios/divulgação

Ao morrer a primeira vez em uma dungeon, você não perde seus tesouros, mas diminui a raridade deles pela metade, podendo recomeçar a fase ou voltar para a cidade. Por falar em raridade, a mecânica da bolsa chama a atenção: o jogador deve gerenciar a posição dos itens em sua bolsa e, dependendo de onde eles estão e adjacentes a quais outros itens, eles podem mudar dando bônus de raridade ou até mesmo destruindo outros itens.

Já a loja funciona como todo estabelecimento: o objetivo é vender seus tesouros pelo melhor preço e lucrar o máximo possível. Cada item tem um valor e uma raridade, que funciona como um bônus que eleva o preço final. O preço dos itens é você quem decide entre as opções de barganha, preço justo, caro e muito caro – e é você que deve descobrir o valor de cada item (dezena, centena ou milhar) e fazer os ajustes necessários para melhor atender suas necessidades, no estilo tentativa e erro.

Para os jogadores muito bonzinhos, este pode ser um problema, pois acabam vendendo as mercadorias abaixo do que valem.

Os gráficos, design de personagens e de inimigos são muito bons. As cutscenes são bem feitas e contam com um ótimo trabalho de narração. Entretanto, os desenvolvedores perderam a oportunidade de mostrar os personagens enquanto falam, uma vez que são todos figuras 3D e desenvolvidos com capricho.

Em Moonlighter 2, combate, tensão e gerenciamento se misturam em uma rotina que prende mais do que parece. 11 bit studios/divulgação

Os cenários das dungeons, apesar de repetitivos, são muito bem feitos e contribuem para a gameplay. Já a trilha sonora é típica de aventuras medievais, entregando a atmosfera necessária, mas sem se destacar.

Testando o game

Jogar Moonlighter 2 foi aquela experiência que começa despretensiosa e, quando percebo, já perdi horas dizendo para mim mesma: “só mais uma tentativa”. Existe algo muito satisfatório em sair para o perigo, voltar com a mochila cheia e transformar o caos das batalhas em algo organizado dentro da loja. Em vários momentos, senti aquela tensão boa de ter que decidir se valia a pena arriscar tudo por mais uma sala ou se era melhor voltar viva.

Em Moonlighter 2, a experiência não reinventa o gênero, mas acerta em como te manter ali dentro. 11 bit studios/divulgação

O que mais ficou comigo foi a sensação de rotina prazerosa. Entrar nas dungeons, enfrentar o inesperado e depois desacelerar cuidando da loja virou quase um ritual. Nem tudo é perfeito, mas o jogo passa uma sensação muito honesta de diversão, daquelas que não tentam impressionar o tempo todo, só te manter ali, confortável e envolvido, por vontade própria.

Prós:

Jogo bem responsivo aos comandos

Arte dos personagens muito boa

Fator replay quase infinito

Contras:

Sistema de precificação de produtos

Falta de explicação sobre alguns efeitos de combate

Velocidade de movimento do personagem na cidade

Nota final: 8/10

Não é perfeito, mas entrega tudo que promete