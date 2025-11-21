O truque que reduz o consumo de internet nos dados móveis
Uma dica perfeita para quem vive no 4G e quer economizar na franquia sem perder acesso aos apps e redes sociais
compartilheSIGA
Muita gente ainda não sabe, mas existe um truque simples no celular que pode reduzir o consumo de internet nos dados móveis, ajudando a evitar surpresas desagradáveis quando a franquia chega ao fim e a conexão fica lenta demais para usar no dia a dia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Como o consumo de internet pode diminuir com uma configuração simples
O ajuste mais eficiente é ativar o modo de Economia de dados no Android ou Modo de dados reduzidos no iPhone. O sistema passa a bloquear gastos desnecessários feitos por apps em segundo plano, sem você perceber.
Essa mudança evita que apps atualizem conteúdo o tempo todo quando a tela está desligada, o que pode representar uma economia enorme ao final do mês.
Quais efeitos o truque provoca no consumo de internet no dia a dia
Ao limitar atualizações e sincronizações automáticas, o consumo de internet cai e sobra mais franquia para streaming, redes sociais e jogos. A experiência melhora, especialmente em planos com poucos gigas.
Veja alguns benefícios diretos do truque:
- Menos dados gastos por apps rodando em segundo plano
- Redução no carregamento automático de vídeos e imagens
- Controle maior sobre o que realmente usa sua franquia
- Evita que aplicativos desperdicem internet sem necessidade
Como ativar o truque que diminui o consumo de internet
O ajuste fica no próprio menu do smartphone e pode ser ativado em segundos. No Android, vá em Configurações - Rede e Internet - Economia de Dados. No iPhone, entre em Ajustes - Celular - Modo de Dados Reduzidos.
O ideal é manter o recurso ativo continuamente, especialmente se você usa muito a rede móvel longe do Wi-Fi.
- Internet caiu? 5 passos para checar se o problema é na rede ou geral
- 'Não sou um robô': por que você precisa provar isso na internet
- Golpe do NIS: 5 dicas para proteger seus dados e não perder dinheiro
Quais apps mais gastam consumo de internet no celular
Ao analisar relatórios de uso, alguns aplicativos se destacam por consumir boa parte da franquia, principalmente quando configurados para rodar em segundo plano.
A tabela abaixo mostra categorias que geralmente gastam mais dados móveis:
|Tipo de app
|Por que consome muito
|Redes sociais
|Vídeos e fotos carregam automaticamente
|Streaming de vídeo
|Alta resolução exige mais dados
|Jogos online
|Dados constantes durante partidas
|Mensageiros
|Envios e downloads de mídias pesadas
Um vídeo com um passo a passo completo com diversas dicas para você economizar o seu plano de dados móveis:
Vale a pena usar esse truque para controlar o consumo de internet
Sim. Ao ativar esse ajuste, você pode navegar com mais tranquilidade e aproveitar o plano por mais tempo sem bloqueios ou redução de velocidade. É uma solução que ajuda especialmente quem tem franquia limitada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quanto mais cedo adotar o hábito, menor será o risco de ficar sem internet no celular antes do mês acabar.