O truque que reduz o consumo de internet nos dados móveis

Muita gente ainda não sabe, mas existe um truque simples no celular que pode reduzir o consumo de internet nos dados móveis, ajudando a evitar surpresas desagradáveis quando a franquia chega ao fim e a conexão fica lenta demais para usar no dia a dia.

Como o consumo de internet pode diminuir com uma configuração simples

O ajuste mais eficiente é ativar o modo de Economia de dados no Android ou Modo de dados reduzidos no iPhone. O sistema passa a bloquear gastos desnecessários feitos por apps em segundo plano, sem você perceber.

Essa mudança evita que apps atualizem conteúdo o tempo todo quando a tela está desligada, o que pode representar uma economia enorme ao final do mês.

Quais efeitos o truque provoca no consumo de internet no dia a dia

Ao limitar atualizações e sincronizações automáticas, o consumo de internet cai e sobra mais franquia para streaming, redes sociais e jogos. A experiência melhora, especialmente em planos com poucos gigas.

Veja alguns benefícios diretos do truque:

Menos dados gastos por apps rodando em segundo plano

Redução no carregamento automático de vídeos e imagens

Controle maior sobre o que realmente usa sua franquia

Evita que aplicativos desperdicem internet sem necessidade

Um ajuste discreto pode melhorar o uso diário e garantir que seu plano renda por muito mais tempo. – Créditos: depositphotos.com / VadimVasenin





Como ativar o truque que diminui o consumo de internet

O ajuste fica no próprio menu do smartphone e pode ser ativado em segundos. No Android, vá em Configurações - Rede e Internet - Economia de Dados. No iPhone, entre em Ajustes - Celular - Modo de Dados Reduzidos.

O ideal é manter o recurso ativo continuamente, especialmente se você usa muito a rede móvel longe do Wi-Fi.

Quais apps mais gastam consumo de internet no celular

Ao analisar relatórios de uso, alguns aplicativos se destacam por consumir boa parte da franquia, principalmente quando configurados para rodar em segundo plano.

A tabela abaixo mostra categorias que geralmente gastam mais dados móveis:

Tipo de app Por que consome muito Redes sociais Vídeos e fotos carregam automaticamente Streaming de vídeo Alta resolução exige mais dados Jogos online Dados constantes durante partidas Mensageiros Envios e downloads de mídias pesadas

Um vídeo com um passo a passo completo com diversas dicas para você economizar o seu plano de dados móveis:

Vale a pena usar esse truque para controlar o consumo de internet

Sim. Ao ativar esse ajuste, você pode navegar com mais tranquilidade e aproveitar o plano por mais tempo sem bloqueios ou redução de velocidade. É uma solução que ajuda especialmente quem tem franquia limitada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Quanto mais cedo adotar o hábito, menor será o risco de ficar sem internet no celular antes do mês acabar.