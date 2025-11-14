Golpe do NIS: 5 dicas para proteger seus dados e não perder dinheiro

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com o pagamento de benefícios sociais em andamento, criminosos aproveitam o aumento nas buscas pelo Número de Identificação Social (NIS) para aplicar golpes. A tática envolve a criação de sites falsos e o envio de mensagens fraudulentas que prometem facilitar a consulta ou liberar valores extras para quem informar dados pessoais e financeiros.

É importante notar que, desde março de 2025, o CPF passou a ser o principal identificador do Cadastro Único (CadÚnico), conforme a Lei nº 14.534/2023. Apesar da mudança, o NIS continua válido e segue sendo utilizado como isca por golpistas para roubar dados de beneficiários.

As fraudes ocorrem principalmente por meio de links maliciosos compartilhados em aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, ou por SMS. As vítimas são atraídas por promessas de acesso a um suposto benefício extra ou pela necessidade de atualizar o cadastro para não perder o auxílio. Ao clicar, a pessoa é direcionada para uma página que imita a aparência de portais do governo.

Nesses ambientes falsos, são solicitadas informações como nome completo, CPF, número do NIS e até mesmo senhas de aplicativos bancários. Com esses dados em mãos, os golpistas podem realizar transações financeiras, solicitar empréstimos em nome da vítima ou vender as informações em mercados ilegais, causando grandes prejuízos.

Como se proteger do Golpe do NIS

A atenção a detalhes e o uso exclusivo de canais oficiais são os principais caminhos para evitar cair em fraudes. A seguir, veja cinco dicas fundamentais para proteger suas informações e garantir a segurança ao consultar seus benefícios.

Use apenas canais oficiais: para consultar o NIS ou informações sobre benefícios, utilize somente os aplicativos oficiais (Caixa Tem, Bolsa Família e Meu CadÚnico) e o portal gov.br ou ligue para o telefone 121 do Ministério do Desenvolvimento Social. Lembre-se que atualizações cadastrais presenciais devem ser feitas exclusivamente em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Nunca clique em links recebidos por mensagens.

Desconfie de promessas fáceis: o governo não entra em contato por WhatsApp ou SMS para oferecer vantagens, prêmios ou liberação de valores inesperados. Mensagens com senso de urgência ou que prometem dinheiro fácil são fortes indícios de golpe.

Não compartilhe senhas ou códigos: órgãos governamentais e instituições financeiras nunca pedem senhas, códigos de segurança ou o PIN do cartão por telefone ou mensagem. Esses dados são sigilosos e de uso pessoal.

Verifique o endereço do site: antes de inserir qualquer informação, confira se o endereço na barra do navegador é o correto e termina em ".gov.br". Sites fraudulentos costumam usar nomes parecidos e domínios enganosos (como "gov-br.com" ou "cadastro-unico.online") para confundir o usuário.

Mantenha seus aplicativos atualizados: baixe os aplicativos apenas das lojas oficiais (Google Play Store e Apple App Store) e mantenha-os sempre atualizados. As atualizações corrigem falhas de segurança e protegem seu dispositivo contra novas ameaças.

