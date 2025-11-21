Google Gravity e mais: 7 truques escondidos no Google para se divertir

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A busca do Google é mais do que uma ferramenta para encontrar informações. Prova disso são os diversos Doodles, "easter eggs" deixados pelos desenvolvedores para entreter os usuários. Eles vão desde jogos clássicos e ferramentas úteis até efeitos visuais inesperados que transformam uma simples pesquisa em um momento de diversão.

Um dos grandes exemplos recentes foi durante o lançamento do filme Barbie (2023). Ao buscar pelo nome da boneca a página do Google ficava rosa e efeito de brilho enchia a tela. Outro doodle marcante envolveu o filme Vingadores - Ultimato (2019): uma pequena manopla aparecia na tela quando os usuários buscavam o nome de Thanos e, ao clicar nela, metade dos resultados desapareciam, reproduzindo o feito do vilão na saga.

É importante notar que, enquanto algumas dessas funcionalidades são ferramentas oficiais e ativas, outras são brincadeiras clássicas que foram descontinuadas pelo Google. No entanto, elas foram preservadas em vídeos publicados na internet.

Muitos desses truques funcionam tanto no computador quanto no celular. Abaixo, listamos sete exemplos para você experimentar agora mesmo.

Conheça alguns dos melhores truques do Google

1. Google Gravity

Este é um dos truques mais famosos. Ao pesquisar por "Google Gravity" e acessar o primeiro resultado (geralmente do site espelho elgoog.im), você verá todos os elementos da página, incluindo a barra de pesquisa e os botões, desmoronarem na base da tela. É possível clicar, arrastar e arremessar os itens como se estivessem sem gravidade.

2. Do a Barrel Roll

Digite "do a barrel roll" na barra de pesquisa e pressione Enter. A página de resultados dará um giro completo de 360 graus. O truque é uma homenagem à clássica frase da série de jogos de videogame "Star Fox".

3. Pac-Man

Para os nostálgicos, basta digitar "pac-man" para que o Google exiba o clássico Doodle jogável. A versão do famoso jogo de fliperama aparece diretamente na página de resultados, permitindo que você reviva a experiência.

4. Ilha dos campeões

A Google, em parceria com a Studio 4°C desenvolveu um Doodle interativo em comemoração aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020. O jogo consistia em andar por uma ilha e competir em diferentes esportes. Para jogar, basta pesquisar “Champion Island”.

5. Cara ou coroa

Precisa tomar uma decisão rápida e não tem uma moeda por perto? Pesquise por "cara ou coroa" e o buscador se transforma em uma ferramenta que faz o sorteio para você, exibindo o resultado em uma animação simples e direta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.