NIQ obtém certificação como parceira do Google Meridian

A NIQ, empresa líder em inteligência de consumo, sente orgulho de anunciar sua certificação como parceira do Google Meridian, permitindo que a NIQ utilize os modelos de mix de marketing de código aberto do Google para mensurar o impacto do marketing para anunciantes. Esta conquista reforça o compromisso da NIQ em oferecer soluções de mensuração de resultados transparentes e práticas que ajudam os anunciantes a avaliar e otimizar seus investimentos em marketing a nível mundial.

O Meridian do Google é um Modelo de Mix de Marketing (MMM) de código aberto, desenvolvido para ajudar empresas a mensurar a eficácia do marketing e otimizar orçamentos de anúncios em vários canais de mídia. Ao se unir a um seleto grupo de parceiros certificados, a NIQ coopera com o Google para aperfeiçoar padrões de mensuração de resultados e introduzir novas inovações que complementam a solução MMM proprietária da NIQ, que facilita o acessoàmensuração de alta qualidade a profissionais de marketing ao redor do mundo.

As novas inovações da Meridian incluem melhorias na mensuração de buscas, considerando o volume de buscas orgânicas, e aprimoramentos ao mensurar o alcance e a frequência de vídeos. Juntas, estas inovações fazem com que a mensuração do impacto da mídia seja mais completa, ao auxiliar os anunciantes a otimizar futuros investimentos para maximizar resultados reais.

"Esta certificação representa um marco importante em nossa missão de capacitar anunciantes e proprietários de mídia com as melhores ferramentas para mensurar o impacto da mídia de modo mais rápido, profundo e eficiente", disse Jason Tate, Diretor Geral de Eficácia de Marketing na NIQ. "Ao combinar a inovação na mensuração de eficácia de marketing de código aberto com a experiência proprietária da NIQ, oferecemos soluções de MMM transparentes, escaláveis ??e precisas em mercados internacionais."

Como parceira certificada da Meridian, a NIQ traz sua profunda experiência em MMM para a estrutura de código aberto da plataforma, que ajuda os clientes a expandir o escopo de suas pesquisas de eficácia de marketing, enquanto complementa o robusto conjunto de soluções baseadas em resultados da NIQ. Isto garante que os profissionais de marketing tenham opções de mensuração comprovadas e flexíveis para satisfazer suas necessidades específicas, independentemente do setor, mercado ou estratégia.

Sobre a NIQ:

A NIQ é uma empresa líder em inteligência de consumo, que oferece a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Nosso alcance mundial abrange mais de 90 países, cobrindo cerca de 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos internacionais do consumidor. Com uma visão holística do varejo e informações mais abrangentes sobre o consumidor, entregues com análises avançadas mediante plataformas de última geração, a NIQ oferece a Full Vision™. Para mais informações, acesse www.niq.com.

