
Google reconhece que há 'irracionalidade' nos investimentos milionários em IA

AFP
AFP
18/11/2025 08:25

O CEO da Alphabet, empresa matriz do Google, reconheceu em uma entrevista que há "irracionalidade" nos imensos investimentos em inteligência artificial (IA) e advertiu que todas as companhias, incluindo a sua, seriam afetadas se a bolha financeira estourasse. 

"Acredito que nenhuma empresa ficaria imune, incluindo a nossa", disse Sundar Pichai em uma entrevista à BBC publicada na segunda-feira (17). 

Ele também alertou para as "enormes" necessidades energéticas da IA, que representaram 1,5% do consumo elétrico mundial no ano passado, segundo a Agência Internacional de Energia. 

Pichai reconheceu ainda que a IA provocará "impactos sociais" e fará com que "as pessoas tenham que se adaptar", mas que a longo prazo, segundo ele, será benéfica. 

"Não importa se você quer ser professor ou médico. Todas essas profissões continuarão a existir, mas as pessoas que terão sucesso em cada uma delas serão aquelas que aprenderem a usar essas ferramentas", afirmou. 

A Alphabet anunciou em outubro receitas trimestrais de 100 bilhões de dólares  (531 bilhões de reais), que, segundo a empresa, foram impulsionadas por sua capacidade de aproveitar o crescimento da IA.





