Orçamento especulado de GTA 6 pode superar o PIB de muitos países; entenda

O lançamento de “Grand Theft Auto 6”, ou GTA 6, está se desenhando não apenas como um marco na indústria de games, mas como um evento econômico global. Com um orçamento de produção e marketing que, segundo rumores da indústria, pode variar entre 1 e 2 bilhões de dólares, o jogo da Rockstar Games teria um custo que supera o Produto Interno Bruto (PIB) anual de diversos países, como Belize, Gâmbia e Butão. É importante ressaltar que a desenvolvedora e sua distribuidora, a Take-Two Interactive, não confirmaram oficialmente esses valores.

Essa cifra, ainda que especulativa e originada de vazamentos ocorridos em 2022, reflete a complexidade e a escala do projeto, que está em desenvolvimento há quase uma década. Os custos envolvem milhares de profissionais, desde desenvolvedores e artistas até equipes de marketing, além da criação de tecnologias para construir um mundo virtual detalhado e imersivo.

Para colocar em perspectiva, um orçamento dessa magnitude é comparável ao de grandes produções de Hollywood. No entanto, a expectativa de retorno financeiro do jogo é muito superior. Seu antecessor, “Grand Theft Auto V”, lançado em 2013, arrecadou 1 bilhão de dólares em apenas três dias e já acumula uma receita total superior a 8 bilhões de dólares, tornando-se um dos produtos de entretenimento mais lucrativos da história.

Expectativa de vendas recorde

As projeções para GTA 6 são ainda mais otimistas. O mercado de games cresceu exponencialmente desde o último lançamento da franquia, e a expectativa gerada em torno do novo título é imensa. Apenas o primeiro trailer oficial, divulgado no final de 2023, acumulou mais de 190 milhões de visualizações, um indicativo claro do interesse do público.

Analistas do setor preveem que o jogo possa gerar dezenas de milhões de vendas já na primeira semana de lançamento. Esse volume de transações teria um impacto significativo não apenas nos cofres da desenvolvedora Rockstar Games e da distribuidora Take-Two Interactive, mas também em toda a cadeia produtiva, incluindo fabricantes de consoles e varejistas.

O poder econômico de GTA 6 evidencia a força da indústria de jogos eletrônicos, que hoje movimenta mais dinheiro que as indústrias de cinema e música somadas. O lançamento, previsto para 2026, deve redefinir novamente os padrões de sucesso comercial e consolidar os games como uma das principais forças da economia do entretenimento mundial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.