Quem foi Vince Zampella, criador de Call of Duty morto em acidente nos EUA
Criador de franquias bilionárias e gestor de grandes estúdios, Zampella influenciou padrões técnicos, narrativos e de produção nos games
Vince Zampella, co-criador do jogo Call of Duty, morreu aos 55 anos, no domingo (21/12), ao sofrer um acidente de carro no Sul da Califórnia. Americano, natural da Flórida, ele deixou três filhos e uma trajetória que atravessou três décadas da indústria de videogames, sempre ligada ao desenvolvimento de jogos de tiro em primeira pessoa.
Diferentemente de executivos formados fora do ambiente criativo, Zampella iniciou a carreira como testador de jogos. A experiência prática moldou sua atuação futura, marcada pela atenção ao controle, ao ritmo das partidas e à estabilidade técnica dos sistemas.
O primeiro grande reconhecimento veio com Medal of Honor: Allied Assault, lançado em 2002. O jogo apresentou sequências encenadas em tempo real, combinando inteligência artificial, trilha sonora e direção de câmera para criar sensação de participação ativa do jogador em cenários históricos.
No ano seguinte, Zampella fundou a Infinity Ward, estúdio responsável pelo primeiro Call of Duty. A série cresceu rapidamente e se consolidou como uma das principais referências do gênero, influenciando padrões de multiplayer, estrutura de missões e performance on-line em consoles e computadores.
Em 2010, após disputas contratuais com a Activision, Zampella deixou a Infinity Ward. O episódio gerou processos judiciais e expôs conflitos recorrentes da indústria, como controle criativo, participação nos lucros e retenção de talentos em grandes estúdios.
Ainda naquele ano, ele fundou a Respawn Entertainment. O estúdio lançou Titanfall, que priorizou mobilidade e verticalidade, e Apex Legends, jogo gratuito que atingiu milhões de jogadores logo na estreia. A Respawn também assumiu projetos narrativos da franquia Star Wars, ampliando sua atuação para além do multiplayer competitivo.
Nos últimos anos, Zampella ocupava o cargo de vice-presidente executivo da Electronic Arts. Sob sua supervisão, múltiplos estúdios passaram por reorganização, incluindo o reposicionamento da franquia Battlefield, que voltou a apresentar estabilidade técnica e maior adesão do público com o lançamento de Battlefield 6, em 2025.
Ao longo da carreira, Vince Zampella atuou tanto no desenvolvimento direto quanto na gestão de grandes equipes. Seu nome esteve associado a decisões técnicas, modelos de produção e estratégias de longo prazo que ajudaram a definir o atual ecossistema dos jogos digitais.
