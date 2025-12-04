Twitch Recap 2025: os recordes e momentos que marcaram o ano

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Twitch revelou, nesta quinta-feira (4/12), os números do "Twitch Recap 2025", o balanço anual que resume os principais momentos e recordes da plataforma de streaming. Este ano, a comunidade global assistiu a bilhões de horas de conteúdo ao vivo, consolidando o serviço como um gigante do entretenimento digital e um espaço de cocriação único.

O relatório destaca um crescimento expressivo, com mais de 21 milhões de streamers ativos e a chegada de 9 milhões de novos criadores de conteúdo. A interação também atingiu um novo patamar: foram trocadas mais de 45 bilhões de mensagens no chat, mostrando que a participação do público foi mais intensa do que nunca.

Entre as categorias mais populares, "Just Chatting" (Apenas Conversando) manteve a liderança, provando o poder das transmissões focadas na interação direta com o público. Clássicos dos games como "League of Legends" e "Grand Theft Auto V" seguiram logo atrás, com comunidades extremamente ativas e engajadas durante todo o ano.

Destaques e novos recordes

No cenário individual, o streamer Kai Cenat foi o grande nome de 2025, alcançando o topo como o canal com o maior número de assinantes (subs) em todo o mundo. Seu sucesso reflete a força dos criadores de conteúdo que constroem comunidades leais e se conectam de forma autêntica com seus seguidores.

Uma das maiores surpresas do balanço foi a explosão da categoria IRL (In Real Life). As transmissões do cotidiano, viagens e eventos ao vivo registraram um aumento de 186% em horas assistidas em comparação com 2024. Este número indica uma forte tendência de consumo de conteúdo espontâneo e sem roteiro.

O evento "La Velada del Año", organizado pelo streamer espanhol Ibai Llanos, também entrou para a história da plataforma. A transmissão do torneio de boxe entre celebridades da internet quebrou o recorde de pico de audiência da Twitch, com milhões de pessoas assistindo à competição simultaneamente.

