Prédio do estúdio de GTA sofre explosão e tem danos estruturais
GTA VI teve seu estúdio central afetado após explosão em sala de caldeiras em Edimburgo. Bombeiros atuaram por mais de quatro horas e não houve feridos
compartilheSIGA
Uma explosão atingiu o prédio da Rockstar North, desenvolvedora de GTA VI, na manhã desta segunda-feira (19/01), em Edimburgo, na Escócia. O incidente ocorreu por volta das 5h00, no horário local, e mobilizou equipes do Serviço Escocês de Bombeiros e Resgate.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo os bombeiros, a ocorrência envolveu danos estruturais em um prédio comercial localizado na Holyrood Road. Três viaturas de combate a incêndio e recursos especializados foram enviados ao local, enquanto outros veículos deram apoio à operação.
Leia Mais
De acordo com jornais locais, o incidente foi descrito como uma explosão em uma sala de caldeiras. As equipes permaneceram no prédio por mais de quatro horas e deixaram o local às 9h20. Não houve registro de vítimas.
Em nota à BBC, um porta-voz da Rockstar North afirmou que houve uma falha em um dos sistemas de aquecimento do edifício nas primeiras horas da manhã. Segundo a empresa, todos os funcionários passam bem e o estúdio segue operando normalmente.
O escritório de Edimburgo é considerado o centro do desenvolvimento das principais franquias da Rockstar, incluindo Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Ainda não há confirmação sobre impactos no cronograma de GTA VI, previsto atualmente para 19 de novembro, após dois adiamentos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia