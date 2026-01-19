Prédio do estúdio de GTA sofre explosão e tem danos estruturais

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

Uma explosão atingiu o prédio da Rockstar North, desenvolvedora de GTA VI, na manhã desta segunda-feira (19/01), em Edimburgo, na Escócia. O incidente ocorreu por volta das 5h00, no horário local, e mobilizou equipes do Serviço Escocês de Bombeiros e Resgate.

Segundo os bombeiros, a ocorrência envolveu danos estruturais em um prédio comercial localizado na Holyrood Road. Três viaturas de combate a incêndio e recursos especializados foram enviados ao local, enquanto outros veículos deram apoio à operação.

De acordo com jornais locais, o incidente foi descrito como uma explosão em uma sala de caldeiras. As equipes permaneceram no prédio por mais de quatro horas e deixaram o local às 9h20. Não houve registro de vítimas.

Em nota à BBC, um porta-voz da Rockstar North afirmou que houve uma falha em um dos sistemas de aquecimento do edifício nas primeiras horas da manhã. Segundo a empresa, todos os funcionários passam bem e o estúdio segue operando normalmente.

O escritório de Edimburgo é considerado o centro do desenvolvimento das principais franquias da Rockstar, incluindo Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Ainda não há confirmação sobre impactos no cronograma de GTA VI, previsto atualmente para 19 de novembro, após dois adiamentos.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia