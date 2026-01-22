crédito: 7 funções do WhatsApp que talvez você ainda não conheça

O WhatsApp, aplicativo de mensagens mais popular do Brasil, possui uma série de ferramentas que prometem mudar a forma como você se comunica. Apesar de algumas dessas novidades passarem despercebidas, funções como edição de mensagens e canais de notícias já estão disponíveis para todos os usuários.

Muitas dessas atualizações foram criadas para aumentar a privacidade, facilitar a organização de grupos e melhorar a qualidade do conteúdo compartilhado.

Novas funções do WhatsApp

1. Editar mensagens enviadas

Enviou uma mensagem com erro de digitação? Agora é possível corrigi-la em até 15 minutos após o envio. Basta pressionar e segurar a mensagem, tocar no menu de três pontos (ou na opção que surgir) e selecionar "editar". O texto será atualizado com um aviso de que foi editado.

2. Usar duas contas no mesmo celular

O WhatsApp permite usar duas contas no mesmo aparelho, de forma oficial, ideal para quem deseja separar a vida pessoal da profissional. Para isso, é preciso ter um segundo número de telefone. A configuração é feita dentro das configurações do aplicativo.

3. Canais para seguir seus interesses

Os canais funcionam como uma lista de transmissão unilateral, onde apenas os administradores podem enviar mensagens, fotos e vídeos. É uma forma de acompanhar notícias de portais, criadores de conteúdo e empresas sem o fluxo constante de mensagens de um grupo tradicional. Eles ficam em uma aba separada, chamada "Atualizações".

4. Bloquear conversas específicas

Para garantir mais privacidade, o aplicativo liberou a função de bloquear conversas individuais com senha ou biometria (impressão digital ou reconhecimento facial). O bate-papo protegido e as notificações não exibem o conteúdo da mensagem.

5. Enviar mídias em alta definição (HD)

A perda de qualidade ao enviar fotos e vídeos sempre foi uma queixa comum. Agora, ao escolher uma imagem ou vídeo para compartilhar, um botão "HD" aparece na parte superior da tela. Ao ativá-lo, o arquivo é enviado com uma resolução muito maior.

6. Criar enquetes em grupos

A função de enquete permite criar uma votação com múltiplas opções dentro de qualquer grupo. O recurso ajuda a organizar decisões de forma rápida e democrática, evitando longas discussões.

7. Compartilhar a tela em videochamadas

Assim como em aplicativos de reunião, agora é possível compartilhar a tela do seu celular durante uma chamada de vídeo. A ferramenta é útil para mostrar um documento, ajudar alguém com uma configuração no celular ou simplesmente assistir a um vídeo junto com outra pessoa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

